"Bila sam sigurna da će dijete patiti": Edita nakon porođaja otvorila dušu o odnosu sa ocem svoje ćerke

Edita Aradinović otvorila je dušu o svom odnosu sa bivšim partnerom Nenadom Stevićem, sa kojim je dobila ćerkicu

Izvor: Instagram/EditaAradinovic

Edita Aradinović porodila se prije mjesec i po dana, i dobila ćerku Zoiju. Još tokom trudnoće odlučila je da stavi tačnu na vezu sa Nenadom Stevićem, a pjevačica je sada otkrila u kakvim su odnosima danas, kada su roditelji.

Pogledajte kako je Edita izgledala u trudnoći:

" S obzirom na to da sam ja imala nestabilno djetinjstvo i tako težak odnos sa roditeljima, i oni između sebe. Nekako sam gotovo bila sigurna da ću nešto loše odabrati i da će moje dijete patiti i samo sam bježala i kao, nisam željela da se to desi mom djetetu", počela je Edita, koja je objasnila, da je ipak donijela dobru odluku:

"I onda kad sam, sad ovako, iz ove perspektive, mogu da kažem, okej, nisam djetetu priredila nikakvu traumu i mnogo sam srećna zbog toga", kaže i ističe da sa svojim bivšim partnerom na odnosu radi:

"Radimo na tome da možemo da dođemo do toga da imamo takav odnos, a da opet nismo zajedno, a da opet imamo dijete. I da opet to dijete zna sutra da je voljeno od strane majke i oca i da su i majka i otac dobro. I da otac njeguje majku, jer majka onda treba da bude dobra za sebe, za dijete i tako dalje", otkrila je pevačica.

Pogledajte kako su Edita i Nenad izgledali kao par:

"Nema ničeg u magli, nema niče nedorečenog, nema kalkulacija,što je meni mnogo važno. Nema manipulacija, što je važan koren, prvenstveno za dijete, naravno i za nas, ali prvenstveno za dijete. Tako da sjajan je odnos", ispričala je pjevačica u podkastu "Sigurno mesto".

Podsjetimo, Nenad se od prvog dana našao uz Editu, i ona ga je odmah nakon porođaja i izlaska iz bolnice, uključila u ćerkino odrastanje.

(Blic/MONDO)