Plan Studentske liste za sport u Srbiji uključuje smanjenje državnog finansiranja za Zvezdu i Partizan, uz veći naglasak na omladinski sport. O toj temi govorio je bivši predsjednik Aleksandar Vučić koji je poručio da je "razmazio vječite" i da se spreme za promjene.
Mnogo pitanja otvoreno je nakon pobjede Studentske liste na izborima i promjene vlasti u Srbiji, a možda najveća neizvjesnost odnosi se na budućnost sporta. Nije tajna da je država u prethodnom periodu izdvajala značajna sredstva za sport i obilato pomagala najveće klubove Partizan i Crvenu zvezdu, prije svega košarkaške, a potom i fudbalske. U planovima Studentske liste, međutim, veći akcenat stavljen je na promociju sporta kroz školski sistem.
Šta bi to konkretno moglo značiti za Zvezdu i Partizan? Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na Informeru, gdje je upitan da li je tačno da će Studentska lista izdvajati više novca za „vječiti“. Na to pitanje odgovorio je uz osmijeh.
„Naravno da neće dobiti više novca“, rekao je Vučić.
„I Zvezda i Partizan od sljedeće godine, posebno košarkaški klubovi, moći će da deru kožu na šiljak. Ali uopšte ne žalim zbog toga, ako me to već pitate“.
„Sam sam kriv što sam ih razmazio i što smo ih mi razmazili. Svojim odnosom, poštovanjem koji smo pokazivali, novcem koji smo davali. Mnogo novca, to je bila dobra promocija zemlje. Ali su, ako su za jednu stvar u pravu ovi sa plenuma, to je dobijali su mnogo više od onoga što su bili rezultati. Da budemo sasvim iskreni. I jedni i drugi“.
Plan Studentske liste za Zvezdu i Partizan
Kako je pisao list „Vreme“, za manje zastupljene sportske discipline planirano je osnivanje Olimpijskog fonda, koji bi se finansirao iz prihoda od igara na sreću. S druge strane, profesionalne klubove očekuje drugačiji model poslovanja, uz predviđeni postepeni prelazak na sistem sportskih akcionarskih društava.
Ideja nije da se sprovede nagla privatizacija, kakva je zabilježena u pojedinim državama, već da se omogući višegodišnji tranzicioni period tokom kojeg bi država najprije utvrdila stvarno finansijsko i poslovno stanje klubova. Među razmatranim rješenjima za smanjenje njihove zavisnosti od državnog novca nalaze se i javno-privatna partnerstva.
Student Filozofskog fakulteta u Beogradu Nemanja Lukić, koji je upoznat sa programom za sport, ocijenio je da je postojeći model finansiranja dugoročno neodrživ.
„Država daje previše novca, a skoro ništa joj se ne vraća“, rekao je Lukić za „Vreme“.
On je pojasnio da to ne znači potpuno povlačenje države iz finansiranja klubova, već postepeno smanjivanje javnih izdvajanja, uz obavezu klubova da razvijaju alternativne izvore prihoda, prije svega kroz sponzorstva.
Istovremeno, veći dio javne podrške trebalo bi usmjeriti ka omladinskom i rekreativnom sportu, kao i unapređenju sportske infrastrukture.
Cilj predloženih promjena je da se tranzicija sprovede postepeno i bez pravnog haosa koji bi mogao ugroziti opstanak pojedinih klubova.
Uvode se "vaučeri"
Između ostalog, Studentska lista u svom programu ima i poseban dio posvećen sportu u Srbiji, u kojem planira da brojne stvari „okrene naglavačke“, odnosno da se prvenstveno posveti djeci i sportu, a manje profesionalnom sportu.
„Kvalitet vrhunskog sporta zavisi od širine same baze, bazu u ovom slučaju čine djeca koja treniraju i porodice koje to plaćaju. Država danas novac daje klubovima i savezima, pa od njih zavisi ko će trenirati i pod kojim uslovima. Sport moramo gledati kao preventivnu medicinu, a ne kao trku za rezultatom. Kako bismo promijenili ugao gledišta potrebno je da okrenemo tok novca. Tok novca će pratiti dijete i sportistu“, stoji u programu koji ima ukupno pet tačaka.
Sportski vaučer
Svako dijete u osnovnoj i srednjoj školi dobiće sportski vaučer, a pravo na njega stiče se automatski, bez provjere prihoda i podnošenja zahtjeva. Iznos je isti za svu djecu, a utvrđuje ga ministarstvo svake godine. Vaučerom će biti moguće platiti sportski program, dok će isplatu i kontrolu vršiti ministarstvo. Svaki neiskorišćeni vaučer propada.
Vaučeri će se koristiti isključivo u akreditovanim klubovima iz javnog registra, za najviše dva programa godišnje, dok će djeca koja nijesu u školskom sistemu pravo na njih ostvarivati preko centara za socijalni rad. Svaka sredina, uključujući i seoska područja, mora imati najmanje jedan akreditovani klub.
O ovoj temi više je govorio Marko Samardžić, nekadašnji odbojkaš, koji je savjetovao Studentsku listu o promjenama koje su bile neophodne nakon promjene vlasti u Srbiji.
Članarine i ispisnice
Uslovljavanje izdavanja ispisnice ili registracionih dokumenata djeteta plaćanjem naknade za razvoj biće zakonom zabranjeno. Takav uslov smatraće se pravno ništavim, a oni koji ga budu postavljali snosiće prekršajnu i krivičnu odgovornost.
Klubovi koji primaju javna sredstva moći će da naplaćuju članarinu samo do propisanog limita koji će utvrditi ministarstvo. Naplata iznosa iznad dozvoljenog limita ili naplaćivanje „na crno“ značilo bi trajni gubitak prava na javno finansiranje i krivičnu odgovornost uprave kluba.
Fizičko od prvog razreda
Nacionalnom prosvetnom savjetu biće predloženo da nastavu fizičkog vaspitanja od prvog do četvrtog razreda vodi profesor fizičkog vaspitanja i da programska fizička aktivnost uđe u vrtiće.
Stipendije za vrhunske sportiste
Vrhunski sport će finansirati Srpski olimpijski fond koji će sredstva dobiti od igara na sreću, a ne od budžeta. Takav namjenski novac bi bio zaštićen i Vlada neće moći da ga preraspodeli ni u vanrednim okolnostima. Stipendije fonda bi bile izdavane direktno na račun sportiste u tri nivoa.
Stručnost i bezbjednost sportiste
Uvodimo nacionalni sistem licenciranja svih sportskih kadrova, sa četiri nivoa i javnim registrom, kao i nezavisni Nacionalni centar za bezbjednost i integritet u sportu sa platformom pod nazivom "Siguran sport" za prijavu nasilja i zloupotreba.
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Zaposleni u Održavanju željezničkih voznih sredstava (OŽVS) mogli bi obustaviti rad ukoliko im tokom dana ne budu isplaćene zaostale zarade, najavio je predsjednik Sindikata Dragan Kaluđerović gostujući u emisiji „Boje jutra“.
Prema njegovim riječima, oko 170 radnika čeka isplatu zarada, dok dugovanja Montekarga i Željezničkog prevoza prema OŽVS-u premašuju dva miliona eura.
Situaciju dodatno komplikuje blokada računa kompanije zbog neizmirenih obaveza prema penzionerima.
Iz Sindikata očekuju da do podneva održe sastanak sa Odborom direktora i pronađu rješenje za nastalu situaciju. Ukoliko dogovor izostane, zahtijevaće odgovornost rukovodstva, njihove ostavke, kao i blokadu računa Montekarga i Željezničkog prevoza.
„Mora se ispoštovati svaka procedura, ali mi nećemo štrajkovati, mi ćemo samo obustaviti rad i tražićemo hitno blokadu računa Prevozu. Odnosno, tražićemo i blokadu Montekarga, zato što je Montekargo primio platu, primio zimnicu, a nama ništa nije uplatio“, kazao je Kaluđerović.
RadniciOŽVS-aprijeteobustavomradazbogneisplaćenihzarada:Čekajuvišeoddvamilionaeura
SpajićdanasnaPremijerskomsatu:Penzije,rastcijena,Euromodel,bezbjednostiizboriufokusuposlanika
Premijer Milojko Spajić danas će u Skupštini Crne Gore odgovarati na pitanja poslanika, a među temama koje će obilježiti Premijerski sat naći će se penziona politika, primjena Euro modela, rast troškova života, bezbjednosni izazovi, hibridne prijetnje i datum održavanja narednih parlamentarnih izbora.
Peta posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja parlamenta počeće u 9.30 časova. Na dnevnom redu su Premijerski sat i poslanička pitanja. Opozicioni poslanici predložili su da se rasprava usmjeri na temu „Održivost javnih finansija“, uz učešće ministra finansija Novice Vukovića.
Poslanik Građanskog pokreta URA Zoran Mikić zatražiće od Spajića da se izjasni o predlogu zakonskih izmjena kojima bi se sve penzije povećale za 120 eura, uz garantovani minimalni iznos od 600 eura, odnosno najmanje dvije trećine minimalne zarade. Predlogom je predviđeno i usklađivanje penzija četiri puta godišnje.
Mikić smatra da bi takvo rješenje doprinijelo boljem materijalnom položaju penzionera, zbog čega će pitati premijera da li je spreman da podrži predložene izmjene.
Nezavisna poslanica Radinka Ćinćur otvoriće pitanje posljedica Euro modela na buduće penzionere i zaposlene u obrazovanju. Posebno je zanima kako će promjene u sistemu obračuna zarada i doprinosa uticati na prava građana koji su tokom radnog vijeka izdvajali sredstva za penzijsko osiguranje.
„Ako pretpostavimo da se od 1. januara 2027. neki mladi čovjek ili žena zaposli, a drugi odluči da živi i radi na selu, na seoskom gazdinstvu, da li će kad za to dođe vrijeme, poslije 40 ili manje godina, oboje primati penziju ili samo ovaj zaposleni, jer po vašem modelu ni jedan ni drugi neće uplaćivati doprinose“, navela je Ćinćur.
Ona će, osim toga, tražiti pojašnjenje na koji način će se vrednovati iskustvo, godine staža i stručna zvanja zaposlenih u prosvjeti. Ukazala je na pitanje da li će nastavnici sa dvije, tri ili gotovo četiri decenije radnog iskustva imati iste zarade od 1.400 eura kao i oni koji tek započinju karijeru.
Bezbjednosni izazovi i mogućnost stranog hibridnog uticaja takođe će biti među temama današnjeg zasijedanja. Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević zatražiće od premijera procjenu bezbjednosnih prilika u državi, uz osvrt na događaje iz prethodnog perioda i, kako je naveo, pokušaje usporavanja evropskih integracija Crne Gore.
Zirojević će pitati i da li Spajić očekuje dodatne pokušaje opstrukcije evropskog puta države.
Potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj interesovaće se za konkretne procjene bezbjednosnih službi o karakteru i ozbiljnosti hibridnih prijetnji. Pozivajući se na premijerovo obraćanje od 27. avgusta ove godine, tražiće informacije o koracima koje je Vlada preduzela kako bi se takvi uticaji identifikovali i spriječili.
Camaj će posebno ukazati na potrebu saradnje Agencije za nacionalnu bezbjednost, Agencije za sajber bezbjednost i Centra za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (WB3C), koji se nalazi u Podgorici.
Podsjetiće i da je Odbor za bezbjednost i odbranu 16. novembra donio odluku o kontrolnom saslušanju predstavnika nadležnih institucija povodom mogućeg stranog hibridnog uticaja na medijski i politički prostor Crne Gore.
Od Spajića će zatražiti da objasni kako se raspoloživi nacionalni i međunarodni kapaciteti koriste u suzbijanju ovih prijetnji, uz istovremeno informisanje javnosti i zaštitu povjerljivih bezbjednosnih podataka.
Predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović otvoriće pitanje termina narednih parlamentarnih izbora.
„Kada, prema Vašem mišljenju, smatrate da je najprimjerenije vrijeme da građanima pružimo priliku da se izjasne o političkoj ponudi i odluče kome će povjeriti vođenje države?“, pitaće Vuksanović.
Rast cijena i sve veći pritisak na kućne budžete biće tema pitanja poslanika Bošnjačke stranke Amera Smailovića. On će tražiti da Vlada predstavi plan zaštite najugroženijih građana, posebno socijalno ugroženih porodica i nezaposlenih, od poskupljenja osnovnih životnih namirnica i ostalih troškova.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković pozvaće se na podatke MONSTAT-a, prema kojima je godišnja inflacija u oktobru iznosila 5,9 odsto. Od premijera će tražiti procjenu koliko je rast cijena tokom posljednje tri godine umanjio kupovnu moć građana, sa posebnim osvrtom na zaposlene, penzionere i domaćinstva sa najnižim prihodima.
Živković će insistirati i na konkretnim odgovorima o mjerama koje Vlada planira kako bi zaustavila dalji pad životnog standarda.
Pitanje zaštite potrošača pokrenuće i poslanica Socijalističke narodne partije Slađana Kaluđerović. Nju će zanimati da li Vlada, osim ograničavanja trgovačkih marži, priprema dodatne mehanizme za kontrolu cijena, jačanje konkurencije i sprečavanje eventualnih zloupotreba dominantnog položaja na tržištu.
Posebno će tražiti informacije o mogućim dogovorima trgovaca kojima se ograničava konkurencija, kao i rokovima u kojima bi najavljene mjere mogle biti sprovedene.
Euro model biće i predmet pitanja poslanika Pokreta Evropa sad Tonćija Janovića. On će tražiti odgovor na to da li bi napuštanje tog modela, smanjenje primanja građana ili snižavanje PDV-a u Crnoj Gori moglo dovesti do pojeftinjenja nafte, hrane i energenata na svjetskom tržištu.
Janović će se osvrnuti i na kritike da su programi Evropa sad 1 i Evropa sad 2 uticali na rast inflacije, uz pitanje da li bi odustajanje od povećanja zarada u Crnoj Gori imalo bilo kakvog efekta na cijene proizvoda na međunarodnom tržištu.
Poslanik Nove srpske demokratije Vuko Todorović takođe će tražiti pojašnjenje u vezi sa Euro modelom, a posebno ga zanima da li će se prilikom obračuna zarada zaposlenima uzimati u obzir minuli rad.
Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pitaće Spajića koje konkretne korake država planira da preduzme kako bi se zaustavila ubistva na ulicama crnogorskih gradova.
Predsjednik poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović pokrenuće pitanje zaštite državne imovine i odgovornosti za dodjelu stanova i stambenih kredita pod povlašćenim uslovima, uz poseban osvrt na moguće sukobe interesa sudija Ustavnog suda koje su koristile te pogodnosti.
Bogdanović će se pozvati na odluku Ustavnog suda od 30. juna 2026. godine, kojom je utvrđena neustavnost zakonskih odredaba koje su omogućavale dodjelu takvih beneficija, kao i na postupanje tog suda 11. novembra, kada je obustavljeno otpremanje sopstvene odluke i prihvaćeno njeno ponovno razmatranje.
Od premijera će tražiti da precizira koje mjere Vlada planira u cilju objavljivanja podataka o dodijeljenim stanovima, kreditima i drugim povlasticama, kao i da li će dokumentacija biti dostavljena nadležnim organima radi provjere eventualnog sukoba interesa.
Pored toga, insistiraće na odgovoru da li će biti pokrenuti postupci za naplatu neizmirenih obaveza i povraćaj eventualno nezakonito stečene koristi, te koje institucije će biti zadužene za sprovođenje tih aktivnosti i u kojim rokovima.
Četrdeset šest stanovnika Budve ostvariće pravo na subvenciju za otplatu stambenih kredita u iznosu od 300 eura mjesečno, tokom narednih deset godina. Riječ je o građanima koji su kroz ovaj program lokalne uprave dobili podršku za rješavanje stambenog pitanja.
Odluku o dodjeli subvencija donio je Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva, nakon sprovedenog javnog poziva raspisanog u avgustu. U dokumentu, u koji su „Vijesti“ imale uvid, objavljena su imena kandidata koji su ispunili propisane uslove.
„Nakon stupanja na snagu ove odluke, osobe koje su ostvarile pravo na subvenciju zaključiće ugovore o dodjeli subvencije sa predsjednikom Opštine Nikolom Jovanovićem, kojima će se u skladu sa Odlukom o subvencijama za socijalno stanovanje precizno definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana“, navedeno je u odluci koju potpisuje vršiteljka dužnosti sekretarke za društvene djelatnosti Nina Miković.
Kako je pojašnjeno u dokumentu, Sekretarijat je javni poziv raspisao na osnovu Odluke o subvencijama za socijalno stanovanje koju je usvojila Skupština opštine. Na konkurs su se prijavila 81 građanin, a nakon provjere dokumentacije utvrđeno je da 46 kandidata ispunjava uslove za ostvarivanje prava na finansijsku podršku.
Međutim, kriterijumi konkursa izazvali su brojne reakcije i polemike u javnosti. Pravo na subvenciju mogli su ostvariti bračni i vanbračni partneri ukoliko jedan od njih nije stariji od 40 godina, kao i samohrani roditelji i pojedinci koji nijesu prešli tu starosnu granicu na dan objavljivanja javnog poziva.
Jedan od uslova bio je i crnogorsko državljanstvo uz najmanje tri godine neprekidnog prebivališta u Budvi, odnosno odobren stalni boravak za strane državljane u trajanju od najmanje deset godina. Takođe, pravo na subvenciju imali su isključivo građani kojima je stambeni kredit odobren tokom tekuće ili prethodne godine.
Opozicione partije ocijenile su da su ovako postavljeni uslovi diskriminatorski i da neopravdano ograničavaju krug građana koji mogu dobiti pomoć lokalne uprave.
Budvanski odbor Nove srpske demokratije i dio nevladinog sektora sredinom avgusta obratili su se Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, tražeći da reaguje i zatraži povlačenje javnog poziva, kao i izmjenu kriterijuma za dodjelu subvencija.
Odluku je usvojila aktuelna neformalna vladajuća koalicija koju čine predstavnici grupe građana „Budva naš grad – Nikola Jovanović“, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista.
Inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o subvencijama u avgustu je podnio i lider „Pokreta za grad“ i odbornik te grupacije u budvanskom parlamentu Đorđe Zenović, obraćajući se Ustavnom sudu.
Zenović smatra da su pojedine odredbe odluke u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore, Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o socijalnom stanovanju.
„Osporenim članom 7 st. 1 Odluke propisano je: ‘Subvencionisanje stambenih kredita odobrava se mladoj porodici čiji ukupni mjesečni prihod ne prelazi iznos dvije prosječne zarade, a kojoj je u godini javnog poziva ili godini koja prethodi godini javnog poziva od strane komercijalne banke odobren stambeni kredit u iznosu manjem od 150.000 eura’. Smatram da je propisivanjem konkretnog uslova došlo do povrede nekoliko članova Ustava, Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije i Zakona o socijalnom stanovanju“, naveo je Zenović.
On je ocijenio da je spornim kriterijumima prekršen član 8 Ustava Crne Gore, kojim se garantuje zabrana neposredne i posredne diskriminacije po bilo kom osnovu.
OpštinaBudvasubvencioniše46stambenihkredita:Građanićedobijatipo300euramjesečnonarednihdesetgodina
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PlanStudentskelistezareformusportauSrbijipredviđasmanjenjedržavnogfinansiranjaCrvenezvezdeiPartizana,uzpreusmjeravanjevećegdijelapodrškenarazvojomladinskogsporta.
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OovojtemigovoriojeipredsjednikSrbijeAleksandarVučić,kojijeporučiodaje,kakojenaveo,„razmaziovječiti“inajaviodabimoglodoćidopromjenaunačinufinansiranjanajvećihsportskihklubova.
PlanStudentskelistezasportuSrbijipodrazumijevasmanjenjedržavnogfinansiranjaCrvenezvezdeiPartizana,uzvećifokusnarazvojomladinskogsporta.
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„Kvalitetvrhunskogsportazavisiodširinesamebaze,bazuuovomslučajučinedjecakojatrenirajuiporodicekojetoplaćaju.Državadanasnovacdajeklubovimaisavezima,paodnjihzavisikoćetreniratiipodkojimuslovima.Sportmoramogledatikaopreventivnumedicinu,anekaotrkuzarezultatom.Kakobismopromijeniliugaogledištapotrebnojedaokrenemotoknovca.Toknovcaćepratitidijeteisportistu“,stojiuprogramukojiimaukupnopettačaka.
Svakodijetekojepohađaosnovnuilisrednjuškoludobićesportskivaučer,apravonanjegaostvarivaćeautomatski,bezprovjereprihodaipodnošenjazahtjeva.Iznosvaučerabićejednakzasvudjecu,aMinistarstvoćegautvrđivatinagodišnjemnivou.
Vaučerćesemoćikoristitizaplaćanjesportskihprograma,dokćeisplatuikontrolukorišćenjasredstavasprovoditiMinistarstvo.Neiskorišćenivaučerinećeseprenositi,veććepropadati.
Korišćenjevaučerabićeomogućenoisključivouakreditovanimklubovimakojisenalazeujavnomregistru,itozanajvišedvasportskaprogramagodišnje.Djecakojanijesuuključenauškolskisistempravonavaučerostvarivaćeposredstvomcentarazasocijalnirad.
Predviđenojeidasvakalokalnasredina,uključujućiiruralnapodručja,moraimatinajmanjejedanakreditovanisportskiklub.
OpredloženimpromjenamavišejegovorioMarkoSamardžić,nekadašnjiodbojkaš,kojijesavjetovaoStudentskulistuuvezisareformamakojebitrebalosprovestinakonpromjenevlastiuSrbiji.
Svakodijeteuosnovnojisrednjojškolidobićesportskivaučer,apravonanjegastičeseautomatski,bezprovjereprihodaipodnošenjazahtjeva.Iznosjeistizasvudjecu,autvrđujegaministarstvosvakegodine.Vaučeromćebitimogućeplatitisportskiprogram,dokćeisplatuikontroluvršitiministarstvo.Svakineiskorišćenivaučerpropada.
Vaučerićesekoristitiisključivouakreditovanimklubovimaizjavnogregistra,zanajvišedvaprogramagodišnje,dokćedjecakojanijesuuškolskomsistemupravonanjihostvarivatiprekocentarazasocijalnirad.Svakasredina,uključujućiiseoskapodručja,moraimatinajmanjejedanakreditovaniklub.
OovojtemivišejegovorioMarkoSamardžić,nekadašnjiodbojkaš,kojijesavjetovaoStudentskulistuopromjenamakojesubileneophodnenakonpromjenevlastiuSrbiji.
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