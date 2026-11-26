Plan Studentske liste za sport u Srbiji uključuje smanjenje državnog finansiranja za Zvezdu i Partizan, uz veći naglasak na omladinski sport. O toj temi govorio je bivši predsjednik Aleksandar Vučić koji je poručio da je "razmazio vječite" i da se spreme za promjene.

Izvor: Informer TV/Screenshot

Mnogo pitanja otvoreno je nakon pobjede Studentske liste na izborima i promjene vlasti u Srbiji, a možda najveća neizvjesnost odnosi se na budućnost sporta. Nije tajna da je država u prethodnom periodu izdvajala značajna sredstva za sport i obilato pomagala najveće klubove Partizan i Crvenu zvezdu, prije svega košarkaške, a potom i fudbalske. U planovima Studentske liste, međutim, veći akcenat stavljen je na promociju sporta kroz školski sistem.

Šta bi to konkretno moglo značiti za Zvezdu i Partizan? Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na Informeru, gdje je upitan da li je tačno da će Studentska lista izdvajati više novca za „vječiti“. Na to pitanje odgovorio je uz osmijeh.

„Naravno da neće dobiti više novca“, rekao je Vučić.

„I Zvezda i Partizan od sljedeće godine, posebno košarkaški klubovi, moći će da deru kožu na šiljak. Ali uopšte ne žalim zbog toga, ako me to već pitate“.

„Sam sam kriv što sam ih razmazio i što smo ih mi razmazili. Svojim odnosom, poštovanjem koji smo pokazivali, novcem koji smo davali. Mnogo novca, to je bila dobra promocija zemlje. Ali su, ako su za jednu stvar u pravu ovi sa plenuma, to je dobijali su mnogo više od onoga što su bili rezultati. Da budemo sasvim iskreni. I jedni i drugi“.

Plan Studentske liste za Zvezdu i Partizan

Kako je pisao list „Vreme“, za manje zastupljene sportske discipline planirano je osnivanje Olimpijskog fonda, koji bi se finansirao iz prihoda od igara na sreću. S druge strane, profesionalne klubove očekuje drugačiji model poslovanja, uz predviđeni postepeni prelazak na sistem sportskih akcionarskih društava.

Ideja nije da se sprovede nagla privatizacija, kakva je zabilježena u pojedinim državama, već da se omogući višegodišnji tranzicioni period tokom kojeg bi država najprije utvrdila stvarno finansijsko i poslovno stanje klubova. Među razmatranim rješenjima za smanjenje njihove zavisnosti od državnog novca nalaze se i javno-privatna partnerstva.

Student Filozofskog fakulteta u Beogradu Nemanja Lukić, koji je upoznat sa programom za sport, ocijenio je da je postojeći model finansiranja dugoročno neodrživ.

„Država daje previše novca, a skoro ništa joj se ne vraća“, rekao je Lukić za „Vreme“.

On je pojasnio da to ne znači potpuno povlačenje države iz finansiranja klubova, već postepeno smanjivanje javnih izdvajanja, uz obavezu klubova da razvijaju alternativne izvore prihoda, prije svega kroz sponzorstva.

Istovremeno, veći dio javne podrške trebalo bi usmjeriti ka omladinskom i rekreativnom sportu, kao i unapređenju sportske infrastrukture.

Cilj predloženih promjena je da se tranzicija sprovede postepeno i bez pravnog haosa koji bi mogao ugroziti opstanak pojedinih klubova.

Uvode se "vaučeri"

Između ostalog, Studentska lista u svom programu ima i poseban dio posvećen sportu u Srbiji, u kojem planira da brojne stvari „okrene naglavačke“, odnosno da se prvenstveno posveti djeci i sportu, a manje profesionalnom sportu.

„Kvalitet vrhunskog sporta zavisi od širine same baze, bazu u ovom slučaju čine djeca koja treniraju i porodice koje to plaćaju. Država danas novac daje klubovima i savezima, pa od njih zavisi ko će trenirati i pod kojim uslovima. Sport moramo gledati kao preventivnu medicinu, a ne kao trku za rezultatom. Kako bismo promijenili ugao gledišta potrebno je da okrenemo tok novca. Tok novca će pratiti dijete i sportistu“, stoji u programu koji ima ukupno pet tačaka.

Sportski vaučer

Svako dijete u osnovnoj i srednjoj školi dobiće sportski vaučer, a pravo na njega stiče se automatski, bez provjere prihoda i podnošenja zahtjeva. Iznos je isti za svu djecu, a utvrđuje ga ministarstvo svake godine. Vaučerom će biti moguće platiti sportski program, dok će isplatu i kontrolu vršiti ministarstvo. Svaki neiskorišćeni vaučer propada. Vaučeri će se koristiti isključivo u akreditovanim klubovima iz javnog registra, za najviše dva programa godišnje, dok će djeca koja nijesu u školskom sistemu pravo na njih ostvarivati preko centara za socijalni rad. Svaka sredina, uključujući i seoska područja, mora imati najmanje jedan akreditovani klub. O ovoj temi više je govorio Marko Samardžić, nekadašnji odbojkaš, koji je savjetovao Studentsku listu o promjenama koje su bile neophodne nakon promjene vlasti u Srbiji. Članarine i ispisnice

Uslovljavanje izdavanja ispisnice ili registracionih dokumenata djeteta plaćanjem naknade za razvoj biće zakonom zabranjeno. Takav uslov smatraće se pravno ništavim, a oni koji ga budu postavljali snosiće prekršajnu i krivičnu odgovornost. Klubovi koji primaju javna sredstva moći će da naplaćuju članarinu samo do propisanog limita koji će utvrditi ministarstvo. Naplata iznosa iznad dozvoljenog limita ili naplaćivanje „na crno“ značilo bi trajni gubitak prava na javno finansiranje i krivičnu odgovornost uprave kluba. Fizičko od prvog razreda

Nacionalnom prosvetnom savjetu biće predloženo da nastavu fizičkog vaspitanja od prvog do četvrtog razreda vodi profesor fizičkog vaspitanja i da programska fizička aktivnost uđe u vrtiće.

Stipendije za vrhunske sportiste

Vrhunski sport će finansirati Srpski olimpijski fond koji će sredstva dobiti od igara na sreću, a ne od budžeta. Takav namjenski novac bi bio zaštićen i Vlada neće moći da ga preraspodeli ni u vanrednim okolnostima. Stipendije fonda bi bile izdavane direktno na račun sportiste u tri nivoa.

Stručnost i bezbjednost sportiste

Uvodimo nacionalni sistem licenciranja svih sportskih kadrova, sa četiri nivoa i javnim registrom, kao i nezavisni Nacionalni centar za bezbjednost i integritet u sportu sa platformom pod nazivom "Siguran sport" za prijavu nasilja i zloupotreba.

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