Prema navodima medija, uzrok smrti Stivena Heka je aterosklerotska kardiovaskularna bolest, odnosno oboljenje krvnih sudova povezano sa nakupljanjem naslaga koje otežavaju protok krvi.

Izvor: redit

Američki glumac Stiven Hek preminuo je u 69. godini, a tužnu vest potvrdile su njegove kolege iz pozorišne trupe Interact Theatre Company, čiji je bio jedan od osnivača.

Prema pisanju portala "Page Six", Hek je preminuo u svom domu, a kao uzrok smrti navedena je aterosklerotska kardiovaskularna bolest.

Od njega su se najpre oprostili članovi pozorišne trupe koju je osnovao 1989. godine, a u emotivnom saopštenju istakli su koliko je njegov doprinos bio značajan za njihov rad.

"Sa velikom tugom delimo vest da je Stiven Hek, jedan od osnivača pozorišne trupe Interact Theatre Company, nedavno preminuo kod kuće nakon iznenadnog i neočekivanog srčanog događaja", naveli su u objavi.

"Stiven je bio nadaren i svestran izvođač, vrhunski grafički umetnik i voljeni član naše umetničke porodice. Njegova kreativnost i talenat pomogli su u oblikovanju Interact-a u njegovim najranijim godinama, a njegova umetnost, humor, toplina i velikodušan duh obogatili su sve čega se dotakao", dodali su njegovi saradnici.

Pamtimo ga po ulozi u "Sajnfeldu"

Hek je tokom karijere ostvario niz epizodnih uloga u poznatim televizijskim serijama, a među njima se posebno izdvaja njegovo pojavljivanje u sedmoj sezoni kultnog sitkoma "Sajnfeld".

Tumačio je učesnika humanitarne šetnje posvećene borbi protiv side, koji ulazi u raspravu sa Krejmerom jer odbija da nosi traku podrške.

Pored ove uloge, pojavljivao se i u popularnim serijama "Očajne domaćice", "Američka horor priča", "Agent Karter", "Zapadno krilo", "Opšta bolnica", "Tek pristigli" i "Pam i Tomi".

Filmska publika mogla je da ga vidi i u ostvarenjima iz Marvelovog univerzuma. Hek je igrao u filmu "Tor: Mračni svet" iz 2013. godine, kao i u "Fantastičnoj četvorci" iz 2015.

Karijeru započeo u mjuziklu "Briljantin"

Slavni glumac obrazovao se na Kalifornijskom institutu za umetnost i Američkoj akademiji dramskih umetnosti. Prve korake pred kamerama napravio je kao plesač u kultnom mjuziklu "Briljantin" iz 1978. godine.

Nakon toga usledili su angažmani na Brodveju, gde je bio deo originalne postave predstave "Mačke", kao i turneje sa mjuziklom "A Chorus Line".

Jedan od značajnih trenutaka njegove pozorišne karijere bila je monodrama "Willie's Son", za koju je 2004. godine nominovan za nagradu Los Angeles Ovation u kategoriji solo izvođenja.