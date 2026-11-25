Karmelo Entoni otkriva kako se osjeća zbog svog nasljeđa u Denveru i odnosa sa navijačima nakon odlaska iz kluba.

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Karmelo Entoni i Denver već godinama nemaju odnos kakav bi se očekivao između kluba i igrača koji je ostavio veliki trag u njegovoj istoriji. Bivši NBA as je otvoreno govorio o načinu na koji je završena njegova era u timu iz Kolorada, ali i o tome kako se osjeća zbog toga što je njegov broj 15 kasnije postao simbol Nikole Jokića.

Entoni je 2003. izabran kao treći pik na draftu upravo od strane Denvera. Ubrzo je postao zaštitno lice ekipe i jedan od najboljih strijelaca lige. Za više od sedam sezona u Denveru, Entoni je četiri puta bio učesnik Ol-star utakmice, prosječno je postizao 24,8 poena po meču, a Nagetse je predvodio do sedam uzastopnih plasmana u plej-of. Najveći uspjeh bila je 2009, kada je Denver stigao do finala Zapadne konferencije.

Mnogo godina kasnije, Entoni tvrdi da je klub iz Kolorada riješio da ga "izbriše iz istorije".

Odlazak iz Denvera ostavio gorak trag

Problemi su počeli tokom sezone 2010/11, kad Entoni nije želio da produži ugovor i tražio je da bude trejdovan. Mjeseci spekulacija i tenzija završeni su u februaru 2011, kada je Denver poslao Entonija u Njujork. Njegov odlazak ostavio je gorak odnos sa navijačima Denvera, koji su ga godinama kasnije dočekivali zvižducima kada bi se vraćao u dresu drugih ekipa.

Međutim, ono što Entonija danas posebno pogađa jeste način na koji se, kako on smatra, odnosilo prema njegovom nasljeđu u Denveru.

"Pokušali su da izbrišu ono što sam uradio"

"Vidim Denver 15 i pomislim: 'Šta se, dođavola, dešava?' Onda počinjem da razmišljam o priči koju su oni plasirali: 'On je želio da ode. On je želio ovo, želio ono.' Sam čin da ste to ponudili pokazao mi je da želite da izbrišete sve što je bilo prije toga", rekao je Entoni.

Bivši as Denvera posebno je ogorčen zbog odnosa navijača prema njemu nakon odlaska. "Da, je*ite se. Nikad nisam rekao ništa loše o vama, a vi ste mi zviždali. Nisam govorio loše o vama. Zviždali ste mi, a ja sam vam dao 40 poena. Zviždali ste mi, a ja sam vam dao 50. I dalje ste mi zviždali poslije 50 poena. U čemu je stvar? Vi ni ne znate zašto mi zviždite."

"Jokić ne zna šta se dešava"

Entoni smatra da su navijači Denvera vremenom prihvatili priču da je on bio nezadovoljni igrač koji je želio da napusti klub. "Vi zviždite jer mislite da ste imali nezadovoljnog igrača koji nije želio da bude ovdje - razmaženog igrača. Zviždite mi zbog toga na osnovu onoga što je neko napisao u novinama. A onda ste Jokića stavili usred svega toga. On ne zna šta se, dođavola, dešava. Mogao je da nosi broj 15 zato što je želio da oda počast."

Ipak, Entoni ima svoje viđenje cijele priče. "Ali ono u šta ja vjerujem jeste da su mu dali 15 da bi pokušali da izbrišu ono što sam uradio. Jer sada žele da igrate tu igru - kada pomislite na broj 15 u Denveru, za ovu generaciju sada pomislite na Džokera."

Entonijev posljednji meč protiv Denvera odigrao je 3. aprila 2022. u dresu Lejkersa i tada je postigao 17 poena. Ipak, najteži trenuci dogodili su se ranije. Prvi veliki doček uz zvižduke imao je 2013. godine, kada se kao igrač Njujorka vratio u Denver. Slična scena ponovila se i tokom plej-ofa 2021, kada je Entoni sa Portlandom ponovo gostovao u Denveru.