Ministar Vladimir Joković upozorio je da bi primjena Euro modela mogla značajno povećati troškove poslovanja, posebno malih preduzeća.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković upozorio je da bi primjena najavljenog Euro modela mogla predstavljati dodatno opterećenje za privredu, posebno za mala preduzeća. Poručio je da ni njegova kompanija, koja zapošljava oko 40 radnika, neće biti pošteđena mogućih problema, te da nije isključeno ni otpuštanje zaposlenih.

Gostujući u emisiji „Tačno u 10“ na Adria TV, Joković je kazao da će se tek nakon stupanja Euro modela na snagu, od Nove godine, vidjeti kakve će posljedice imati po ekonomiju i poslovanje manjih preduzeća.

On je izrazio bojazan da pojedine kompanije neće biti u mogućnosti da isplaćuju uvećane zarade, što bi, kako smatra, moglo dovesti do njihovog prelaska u sivu zonu ili čak do stečaja.

„Imam bojazan da neće svi moći isplaćivati uvećane plate i da se ne pođe u sivu zonu“, kazao je Joković, navodeći da je u kontaktu sa pojedinim privrednicima koji imaju rezerve prema najavljenom modelu.

Istakao je da povećanje zarada mora biti praćeno jasnim odgovorom na pitanje iz kojih izvora će poslodavci obezbijediti novac za veće troškove.

„Ako se odredi da se daju veće plate, onda se mora naći rješenje – iz kojih izvora to da se daje. Oni koji ne budu mogli da isplate, te kompanije će otići u stečaj i radnici neće primiti plate. Niko neće da ide u značajne minuse“, upozorio je Joković.

Dodao je da i sam, kao poslodavac koji u svojoj firmi ima oko 40 zaposlenih, očekuje određene izazove.

Prema njegovim riječima, ukoliko bi zadržao isti broj radnika, godišnji troškovi kompanije bili bi veći za oko 200.000 eura.

Na pitanje da li to znači da bi i u njegovoj firmi moglo doći do otpuštanja, Joković je odgovorio da je sve moguće.

„Moguće je i da za Novu godinu pokažu analize i da kažem: ‘Ajmo svi kući’. Ako bismo išli u veliki minus, ne želimo da ono što smo radili tridesetak godina prospemo zbog toga. Vidjećemo, vjerujem da će se naći neki mehanizam da se to prevaziđe“, kazao je Joković.

Poručio je da podržava veće zarade i smatra da radnici treba da budu bolje plaćeni kako bi ostajali u Crnoj Gori, ali da se istovremeno mora voditi računa o održivosti poslovanja.

„Ja sam za to da radnici primaju velike plate i da ne odlaze vani. Samo treba reći iz kojih prihoda da se to isplati“, naveo je ministar.

Smatra da je opravdano da zaposleni traže veće zarade, ali i da poslodavci moraju imati mogućnost da ostvare profit.

„U redu je da radnici traže veće plate, ali je u redu i da kompanija nešto zaradi“, poručio je Joković.

Govoreći o tome kako je glasao za Euro model, iako sada ukazuje na moguće posljedice po privredu, Joković je kazao da to pitanje nije u nadležnosti resora na čijem je čelu.

Objasnio je da ministri na sjednicama Vlade razmatraju veliki broj materijala iz različitih oblasti, zbog čega, kako je naveo, nije moguće detaljno poznavati svaku temu.

„Šta ja sad mogu, ako je Ministarstvo saobraćaja donijelo zakon o vazdušnom saobraćaju? Šta može ministar poljoprivrede doprinijeti tome? Jesam li stručnjak? Dakle, nije moguće u sve biti upućen. Dođem na sjednicu Vlade – imam 80 do 100 tačaka, pa ne mogu sve da se pročitaju ni za nedjelju dana“, kazao je Joković.