Vesna Đogani komentariše otkazivanje koncerta Dina Merlina u Splitu i visoke cene nastupa.

Izvor: Kurir/ Petar Aleksić

Pevačica Vesna Đogani sletela je u Beograd nakon uspešnog nastupa, a naša ekipa ju je usnimila u opuštenom izdanju. Tom prilikom smo je upitali da prokomentariše otkazivanje nastupa Dina Merlina u Splitu.

"Ljudi više neće da trpe, jer to ide sve iz našeg budžeta. Njima je jasno da to ne košta baš toliko. Sve naše zvezde su velike zvezde, svi koji nastupaju na trgovima, sve to košta",

"Malo su se zalufali. Ne treba da se otkazuje, možda nešto da se koriguje. Ide se iz krajnosti u krajnost. Ko će da se veseli kada bude na trgovima Doček, zato služimo mi pevači. Nema ko će tu tražiti normalnu cifru, tu se odmah kreće sa nenormalnom pričom", bila je iskrena Vesna.

Poslušajte celu njenu izjavu:

Pogledajte 00:58 "Merlin ne vredi toliko, preteruju": Vesna Đogani o otkazivanju koncerta kolege i paprenim ciframa za izvođače Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Oglasio se gradonačelnik Splita

Podsetimo, nastup Dina Merlina, koji je bio planiran za 30. decembar u Splitu, zvanično je otkazan posle peticije koja je pre nekoliko dana pokrenuta. Ovu informaciju na konferenciji za medije potvrdio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Dužan sam da obavestim javnost da sve ide u smeru toga da ugovor za Dina Merlina neće biti zaključen", rekao je Šuta, prenosi Dalmatinski portal.