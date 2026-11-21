Halid Bešlić, legendarni pjevač, živio je skromno i povučeno, uprkos bogatoj karijeri i imetku. Njegova ljudskost ostaje neizbrisiva.

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Iako je tokom višedecenijske karijere stekao pozamašan imetak i obezbijedio porodicu, legendarni pjevač Halid Bešlić u Bosni i Hercegovini vodio je izuzetno povučen i jednostavan život.

Legendarni pjevač narodne muzike Halid Bešlić, rođen 20. novembra 1953. godine u zaseoku Vrapci kod Knežine (opština Sokolac), ostavio je iza sebe neizbrisiv muzički trag, ali i uspomenu na čoveka kog slava i novac nikada nisu uspjeli da promijene.

Tokom bogate karijere uspješno je ulagao novac, pa su se među njegovom imovinom našli stanovi, imanje u okolini Sarajeva, motel, benzinska pumpa, kao i luksuzna vila na Pelješcu. Ipak, sav stečeni kapital i objekte Bešlić je prvenstveno namijenio za sigurnu budućnost svoje porodice, dok su za njega lično najveću vrijednost imale sitnice — jutarnja kafa na miru, susreti sa prijateljima i jednostavan svakodnevni život.

Do zgrade dolazio spoljašnjim liftom nalik na žičaru

Posebnu pažnju javnosti godinama je privlačilo mjesto na kojem je stanovao u Sarajevu. Zgrada u kojoj se nalazio njegov dom smještena je na veoma strmom terenu, pa se zbog specifičnog nagiba do nje stizalo posebnim spoljašnjim kosim liftom koji podsjeća na žičaru. Iako su mnogi pretpostavljali da pjevač njegovog ranga bira izolovanu raskošnu vilu, njemu takva vrsta luksuza nikada nije bila prioritet.

Vidi opis Zarađivao je milione, a živio je skromno: Do stana Halida Bešlića vodio je neobičan lift, komšije ga obožavale HALID BESLIĆ - Miljacka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook printscreen/ Nihad Paloš Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube / RTS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Halid Beslic Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Borislav Zdrinja/ATAIMAGES Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: instagram/printscreen/mrssladjanamandic Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Printscreen TikTok Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube printscreen/ Bosanska Sehara Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 10 10 / 10

"Dobar da bolji ne može biti"

O njegovoj neposrednosti i toplini možda najvernije govore ljudi iz njegovog neposrednog okruženja. Sarajevske komšije opisivale su ga kao uvijek ljubaznog i spremnog da priskoči u pomoć u svakom trenutku.

Jedan od njegovih komšija svojevremeno je otkrio kako je izgledao susret sa pjevačem: "Dobar da bolji ne može biti, kad razgovarate s njim nikad ne biste ni pomislili da je on tolika zvijezda."

Popularnost i veliko bogatstvo nisu ga udaljili od naroda, pa se Halid Bešlić i danas podjednako pamti po vanvremenskim pjesmama, ali i po rijetkoj skromnosti i ljudskosti.

Izvor: Story.hr / MONDO