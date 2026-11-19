Sergej Pajić se pojavio na promociji novog albuma Danijela Babića, a društvo mu je pravila zgodna influserka Marija Hadžović
Influenser Sergej Pajić pojavio se danas na promociji novog albuma Danijela Babića, a društvo mu je pravila zgodna, 12 godina starija izabranica Marija Hadžović.
Paru je ovo drugo zajedničko pojavljivanje u javnosti, nakon koncerta Goce Tržan u Sava centru, a Mondo je imao prilike da zabilježi trenutak prije nego što su prišli pjevaču da mu čestitaju na albumu i porazgovaraju s medijima.
Sergej Pajić se ne odvaja od nove djevojke: 12 godina starija od njega, a evo kako izgleda kad ne zna da je snimaju
Sergej je stajao okrenut leđima i slušao psihoterapeutkinju i influenserku kako nešto žustro priča, nakon čega su spazili kamere.
Pogledajte:
Prvo pojavljivanje u javnosti
Sergej (23) i iinfluenserka i psihoterapeutkinja Marija Hadžović (35) su nedavno prisustvovali koncertu Goce Tržan u Sava centru, a Mondo je zabilježio ove kadrove u prvim redovima:
Sergej Pajić se ne odvaja od nove djevojke: 12 godina starija od njega, a evo kako izgleda kad ne zna da je snimaju