Sergej Pajić se pojavio na promociji novog albuma Danijela Babića, a društvo mu je pravila zgodna influserka Marija Hadžović

Izvor: MONDO

Influenser Sergej Pajić pojavio se danas na promociji novog albuma Danijela Babića, a društvo mu je pravila zgodna, 12 godina starija izabranica Marija Hadžović.

Paru je ovo drugo zajedničko pojavljivanje u javnosti, nakon koncerta Goce Tržan u Sava centru, a Mondo je imao prilike da zabilježi trenutak prije nego što su prišli pjevaču da mu čestitaju na albumu i porazgovaraju s medijima.

Sergej je stajao okrenut leđima i slušao psihoterapeutkinju i influenserku kako nešto žustro priča, nakon čega su spazili kamere.

Pogledajte:

Pogledajte 00:11 Sergej Pajić sa 12 godina starijom devojkom stigao na promociju Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Prvo pojavljivanje u javnosti

Sergej (23) i iinfluenserka i psihoterapeutkinja Marija Hadžović (35) su nedavno prisustvovali koncertu Goce Tržan u Sava centru, a Mondo je zabilježio ove kadrove u prvim redovima: