Vladimir Putin i Donald Tramp stigli su u Kinu gdje će prisustvovati samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je rano jutros u kineski grad Šenžen, gdje se održava dvodnevni samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) i sastao se sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Putin i Si su se sastali na marginama samita APEK-a i razgovarali o bilateralnim odnosima i međunarodnoj situaciji.

U Šenženu je stigao i američki predsjednik Donald Tramp.

Sjutra će, na marginama tog samita, biti održan trilateralni sastanak Si Đinpinga, Trampa i Putina – prvi takav susret predsjednika Kine, SAD i Rusije, za koji je Ministarstvo vanjskih poslova u Pekingu navelo da će uključivati razmjenu „detaljnih stavova“ o pitanjima vezanim za „globalni mir“.

Tramp i predsjednika Meksika stigli u hotel

Veliki broj ljudi se okupio oko "Langama", hotela sa pet zvezdica u Šendženu, gde će Tramp odsjesti tokom boravka u Kini.

Noćenje u sobi u ovom hotelu koji poseduje spa centar, dva bazena, fitnes salu otvorenu 24 sata i nekoliko luksuznih restorana ide i do 400 eura.

November 17, Shenzhen: Metal barriers were erected around the Conrad Hotel, where Russian President Vladimir Putin is staying for the APEC Summit, amid heightened security. https://t.co/xPW9OlXYAK — Tango-1 (@tangonoonep50)November 18, 2026

Meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum stigla je u hotel "Langam" u kojem je smješten Tramp.

Zašto je Si lično dočekao Trampa?

Zanimljivo je da Si nije dočekao Putina na aerodromu. Ruskog predsjednika je po slijetanju u Kinu dočekao Cai Ći. On je peti po rangu u najvišem tijelu Komunističke partije Kine i de fakto šef kabineta Si Đinpinga.

Ipak, po svemu sudeći, tu čast je Si priredio samo Trampu.

Lora Biker, izvještač BBC-ja iz Šenžena, navodi da ovo nije bio običan doček na aerodromu koji je kineski predsjednik Si priredio američkom kolegi Trampu.

Prema njenoj ocjeni, riječ je o pažljivo isplaniranom diplomatskom potezu. Si je svjestan značaja ovakvog gesta, budući da je ovo prvi put u njegovom predsjedničkom mandatu da je nekog stranog državnika lično dočekao na aerodromu.

Prije svega, time je odgovorio na potez iz septembra ove godine, kada je Tramp njega lično dočekao na aerodromu u Vašingtonu, pa mu je kineski lider sada uzvratio istom mjerom.

Xi Jinping personally met Trump at the plane’s stairs. The Chinese leader did not meet Putin. https://t.co/ppt1G4DIzc — Visegrád 24 (@visegrad24)November 18, 2026

„Ali, Si će takođe biti svjestan i toga da Tramp pridaje značajan značaj ličnom priznanju, ceremoniji i statusu. Time što ne delegira nekog drugog za ovaj zadatak, kineski predsjednik laska američkom kolegi i čini da se ovaj osjeća važnim, priređujući samo njemu čast ličnog pozdrava. Si se može nadati da će ovaj znak dobre volje olakšati put pregovorima o trgovini, Tajvanu i tehnologijama“, navela je Biker.

Pojavili su se snimci sa Trampovog dočeka na kojima se vidi pet borbenih aviona akrobatske grupe Baji kineske Narodnooslobodilačke armije kako nadlijeću aerodrom, iza sebe ostavljajući dim u plavoj, žutoj i crvenoj boji.

China’s Bayi Aerobatics Team puts on an aerial display during Donald Trump’s welcome ceremony hosted by President Xi Jinping. https://t.co/tE2FK0mu9U — KOSO (@KosoWrldwide)November 18, 2026

Trampa dočekao lično Si

Trampov predsjednički avion "Er fors uan" sleteo je na aerodrom u Šendženu gdje ga je lično dočekao predsjednik Kine Si Đinping.

BBC navodi da su se građani tog kineskog grada rasporedili duž rute kojom će proći Trampova kolona vozila.

.@POTUS Donald Trump landed in Shenzhen, China a few minutes ago. Here’s the view of Air Force One from the US press charter plane that’s been sitting on the tarmac since we landed from Manila about 45 minutes ago #VOA https://t.co/Q29PHdsrBT — Michael Lipin (@Michael_Lipin)November 18, 2026

Si je prošao crvenim tepihom i došao do samih stepenica aviona u kojem se nalazio Tramp.

Američki predsednik je sišao niz stepenice i zagrlio Sija, nakon čega su krenuli ka limuzinama koje su ih čekale na pisti.

Xi Jinping once again holds a welcoming ceremony for Trump as he arrives in China. https://t.co/yntHotnlWv — Clash Report (@clashreport)November 18, 2026

Tramp pre dolaska u Kinu boravio u Manili

Donald Tramp napustio je jutros Filipine nakon kratke posjete prestonici Manili, na samom kraju samita Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN).

Pored prisustva završnici tog samita, Tramp se u glavnom gradu Filipina sastao na dugom svečanom ručku sa predsjednikom Ferdinandom Markosom Mlađim u palati Malakanjang, koja je bila raskošno ukrašena uoči božićnih i novogodišnjih praznika.

(MONDO)