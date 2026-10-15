logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slučaj protiv Hulija Iglesijasa ponovo pred sudom, tužilaštvo promijenilo stav

Slučaj protiv Hulija Iglesijasa ponovo pred sudom, tužilaštvo promijenilo stav

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Špansko tužilaštvo promijenilo je raniji stav i podržalo sudsku istragu protiv pjevača Hulija Iglesijasa za seksualni napad.

Slučaj protiv Hulija Iglesijasa ponovo pred sudom, tužilaštvo promijenilo stav Izvor: Youtube printscreen/extratv

Time se potencijalno ponovo otvara slučaj koji uključuje dvije bivše Iglesijasove saradnice koje su ga optužile za zlostavljanje u njegovim objektima na Karibima.

Tužilaštvo sada smatra da Nacionalni sud Španije ima nadležnost da istraži navode, uprkos tome što je u januaru odbacilo tužbu, piše list "Diario".

Sudija Nacionalnog suda Antonio Pinja dao je Iglesijasu i dvjema ženama pet dana da dostave argumente o tome da li sud ima nadležnost.

Očekuje se da će sudija sljedeće sedmice odlučiti da li će pokrenuti krivičnu istragu, dodaje list pozivajući se na pravne izvore.

Slučaj se odnosi na optužbe bivše kućne pomoćnice i fizioterapeutkinje koje su radile u Iglesijasovim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima 2021. godine.

Žene optužuju pjevača za seksualni napad, trgovinu ljudima radi prisilnog rada, nametanje zlostavljajućih uslova rada, fizičke povrede i ponižavajući odnos.

Iglesijas je negirao optužbe i insistira da su optužbe potpuno izmišljene.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hulio iglesijas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ