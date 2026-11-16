Nacrtom budžeta Glavnog grada za 2027. godinu predviđeni su ukupni primici od 183,3 miliona eura, što je oko 19 miliona više nego ove godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glavni grad bi naredne godine trebalo da raspolaže rekordnim budžetom od 183,3 miliona eura – 19 miliona većim nego što je ovogodišnji. Više od polovine ukupnih izdataka predviđeno je za kapitalne investicije, prije svega lokalnu infrastrukturu. To se navodi u Nacrtu odluke o budžetu, koji je objavio Glavni grad.

Nacrtom odluke o budžetu Glavnog grada za 2027. planirani su ukupni primici sa početnim depozitom od 183 miliona i 300 hiljada eura. To je 11,63 odsto više od budžeta za ovu godinu.

Najveći dio novca, prema predloženoj raspodjeli, namijenjen je kapitalnim izdacima – 94 miliona i 300 hiljada eura, odnosno 51,45 odsto ukupnog budžeta, odnosno pet miliona eura više u odnosu na budžet Glavnog grada za 2026. godinu.

U okviru kapitalnog budžeta, za lokalnu infrastrukturu planirano je gotovo 63 miliona i 900 hiljada eura.

Među većim stavkama su 22 miliona i 890 hiljada eura za postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, 10 miliona za sanaciju opštinskih i nekategorisanih puteva, kao i dva i po miliona eura za izgradnju bulevara Vojislavljevića, sa mostom i kružnom raskrsnicom. Za izgradnju Zapadne obilaznice predviđen je milion eura, dok je za saobraćajnicu u zahvatu DUP-a „Agroindustrijska zona“ planirano dva miliona.

Nacrtom budžeta predviđena su i veća izdvajanja za socijalne programe.

Za produženi boravak djece od prvog do trećeg razreda planirano je milion i 800 hiljada eura, za podršku podstanarima 204 hiljade, a za naknade za novorođenčad 320 hiljada eura. Za transfere sportu i kulturi predviđeno je ukupno pet miliona i 910 hiljada eura.

Nacrtom budžeta predviđena su značajna sredstva, veća nego ove godine, za funkcionisanje gradskih preduzeća – od kojih neka dobijaju i višemilionske iznose.

Preduzeću „Putevi“ opredijeljeno je 7 miliona i 500 hiljada eura, „Čistoći“ 3 miliona i 800 hiljada, lokalnom javnom emiteru Radio-televiziji Podgorica, shodno odluci o osnivanju 3 miliona i 558 hiljada eura, Zelenilu 2 miliona i 700 hiljada, Agenciji za izgradnju i razvoj 2 miliona eura, Sportskim objektima milion i 720 hiljada, Komunalnim uslugama milion i 500 hiljada eura, Agenciji za stanovanje milion i 100 hiljada eura.

A nakon razmatranja nacrta i sprovođenja propisane procedure, konačnu riječ o predloženom budžetu imaće odbornici Skupštine Glavnog grada.