Nacrtom budžeta Glavnog grada za 2027. godinu predviđeni su ukupni primici od 183,3 miliona eura, što je oko 19 miliona više nego ove godine.
Glavni grad bi naredne godine trebalo da raspolaže rekordnim budžetom od 183,3 miliona eura – 19 miliona većim nego što je ovogodišnji. Više od polovine ukupnih izdataka predviđeno je za kapitalne investicije, prije svega lokalnu infrastrukturu. To se navodi u Nacrtu odluke o budžetu, koji je objavio Glavni grad.
Nacrtom odluke o budžetu Glavnog grada za 2027. planirani su ukupni primici sa početnim depozitom od 183 miliona i 300 hiljada eura. To je 11,63 odsto više od budžeta za ovu godinu.
Najveći dio novca, prema predloženoj raspodjeli, namijenjen je kapitalnim izdacima – 94 miliona i 300 hiljada eura, odnosno 51,45 odsto ukupnog budžeta, odnosno pet miliona eura više u odnosu na budžet Glavnog grada za 2026. godinu.
U okviru kapitalnog budžeta, za lokalnu infrastrukturu planirano je gotovo 63 miliona i 900 hiljada eura.
Među većim stavkama su 22 miliona i 890 hiljada eura za postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, 10 miliona za sanaciju opštinskih i nekategorisanih puteva, kao i dva i po miliona eura za izgradnju bulevara Vojislavljevića, sa mostom i kružnom raskrsnicom. Za izgradnju Zapadne obilaznice predviđen je milion eura, dok je za saobraćajnicu u zahvatu DUP-a „Agroindustrijska zona“ planirano dva miliona.
Nacrtom budžeta predviđena su i veća izdvajanja za socijalne programe.
Za produženi boravak djece od prvog do trećeg razreda planirano je milion i 800 hiljada eura, za podršku podstanarima 204 hiljade, a za naknade za novorođenčad 320 hiljada eura. Za transfere sportu i kulturi predviđeno je ukupno pet miliona i 910 hiljada eura.
Nacrtom budžeta predviđena su značajna sredstva, veća nego ove godine, za funkcionisanje gradskih preduzeća – od kojih neka dobijaju i višemilionske iznose.
Preduzeću „Putevi“ opredijeljeno je 7 miliona i 500 hiljada eura, „Čistoći“ 3 miliona i 800 hiljada, lokalnom javnom emiteru Radio-televiziji Podgorica, shodno odluci o osnivanju 3 miliona i 558 hiljada eura, Zelenilu 2 miliona i 700 hiljada, Agenciji za izgradnju i razvoj 2 miliona eura, Sportskim objektima milion i 720 hiljada, Komunalnim uslugama milion i 500 hiljada eura, Agenciji za stanovanje milion i 100 hiljada eura.
A nakon razmatranja nacrta i sprovođenja propisane procedure, konačnu riječ o predloženom budžetu imaće odbornici Skupštine Glavnog grada.