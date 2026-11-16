Poslanik DPS-a Nikola Milović pozvao je sve poslanike da podrže predlog zakona kojim se predviđa povećanje svih penzija za 30 odsto od 1. januara 2027. godine.

Izvor: DPS Crna Gora

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Milović kazao je kako očekuje da će svi poslanici podržati predlog te partije da se sve penzije od 1. januara 2027. godine uvećaju za 30 odsto.

Skupština je danas, sa 56 glasova za i jednim uzdržanim, taj predlog uvrstila u dnevni red.

"Minimalna penzija iznosila bi 608, a prosječna 750 eura. Očekujemo da svi poslanici na glasanju pokažu odgovornost i brigu za 132.000 penzionera u Crnoj Gori i podrže ovaj zakon! Penzioneri nijesu teret države, oni su njen temelj", napisao je Milović na Iksu.

Premijer Milojko Spajić rekao je u septembru da će penzioneri, primjenom najavljenog "Euro modela", u aprilu 2027. imati prosječnu penziju veću od 600 eura, dok će minimalna „značajno preći cifru od 500 eura“.

Najavio je i da će se penzije, umjesto triput, sklađivati četiri puta godišnje.

Model predviđa i potpuno ukidanje doprinosa ze penzijsko i invalidsko osiguranje od januara.