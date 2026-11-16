Ruski mediji pišu da je na zatvorenom seminaru bilo riječi i o masovnom povratku vojnika sa fronta.

Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Zvaničnici Kremlja poručili su poslanicima vladajuće Jedinstvene Rusije da se pripreme za proglašenje "pobjede" u Ukrajini i masovni povratak vojnika sa fronta, piše ruski poslovni list "Vedomosti", pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima. Navode je prenio The Moscow Times.

Poruka je, prema pisanju lista, izneta na seminaru za poslanike Državne dume, donjeg doma ruskog parlamenta, koji je prije nekoliko dana održan u centru za obuku "Senež" nedaleko od Moskve. Seminaru je, prema navodima izvora, prisustvovao i Sergej Kirijenko, prvi zamenik šefa predsjedničke administracije, koji je posebno naglasio značaj rada sa ratnim veteranima.

"Rekli su da svi moraju biti spremni za proglašenje pobjede, odnosno za trenutak kada će se oni koji su učestvovali u borbama odjednom masovno vratiti kući", rekao je jedan od izvora za "Vedomosti".

Jedan od poslanika koji je prisustvovao seminaru rekao je za ruski RBC da su ih zvaničnici podsjetili da i dalje rade u ratnim uslovima. Drugi sagovornik tog medija naveo je da su predstavnici Kremlja insistirali da poslanici ne uzimaju slobodne dane i ne odlaze na zabave dok traju borbe.

Kako bi Kremlj predstavio ishod rata

Istraživački portal "Dosije centar" objavio je još u maju da Kremlj priprema argumente kojima bi eventualni mirovni sporazum predstavio ruskoj javnosti kao pobjedu. Prema navodima tog portala, preuzimanje kontrole nad Donbasom bilo bi predstavljeno kao glavni cilj invazije. Moskva od Kijeva traži da joj prepusti i djelove te oblasti koje ruske snage nisu zauzele, što je Ukrajina odbila.

Portal navodi i da bi Moskva pogibiju ukrajinskih vojnika predstavljala kao ostvarenje svog proklamovanog cilja "denacifikacije", dok bi ruskoj javnosti poručivala da zauzimanje Kijeva nikada nije bilo u planu.

Rusija i Ukrajina poslednji put su pregovarale uz američko posredovanje 10. i 11. novembra u Abu Dabiju. Prema medijskim izveštajima, ruski zahtevi uključivali su vraćanje granica NATO-a na stanje iz 1997. godine i pretvaranje Moldavije u saveznu republiku.

Vladimir Medinski, koji je predvodio rusku delegaciju, poslije pregovora izjavio je da će Moskva vratiti "svaki centimetar" teritorije koju u Ukrajini smatra svojom. Poručio je da će biti zadovoljan tek kada Rusija pobijedi i potpiše mirovni sporazum pod svojim uslovima.

Napadi dronovima i udari na energetsku mrežu

Navodi o poruci sa seminara objavljeni su nakon što je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da je tokom noći oborilo 1.336 ukrajinskih dronova iznad 16 regiona. Ako je taj broj tačan, riječ je o najvećem ukrajinskom napadu dronovima na Rusiju od početka invazije punog obima 2022. godine.

Među metama je bio i Kerčki most, koji povezuje Rusiju sa okupiranim Krimom. Kijev navodi da napadima želi da poremeti ruske linije snabdijevanja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je, prema proceni Kijeva, van pogona više od 55 odsto ruskih kapaciteta za preradu nafte.

Istovremeno, Rusija nastavlja udare na ukrajinsku energetsku mrežu. Zelenski je upozorio da višednevni napadi ugrožavaju snabdijevanje civila strujom, grejanjem i vodom uoči zime.

(Index.hr/Mondo)