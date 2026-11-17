Dok se Sloboda Mićalović provodila s prijateljima, Vojin Ćetković je tražio duhovni mir u manastiru.

Izvor: MONDO, screenshot/RTS1

Nedeljama unazad ne prestaje da se šuška o navodnom krahu braja Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića, čemu su doprinijele i informacije da par ne živi na istoj lokaciji, a kako su tvrdile komšije i u Zemunu i na Novom Beogradu, dugo ih nisu vidjeli zajedno.

Tačnije, još od ljetos par se rijetko mogao vidjeti zajedno u javnosti. Vojin je, kako pišu mediji, tokom ljeta čak mjesec dana proveo u manastiru u Crnoj Gori, nedaleko od Budve, gdje se, osim profesionalnim obavezama, posvetio i duhovnom miru i razgovorima s monasima.

Naravno, Vojin nije sve vrijeme provodio iza manastirskih zidina. U jednom trenutku mediji su ga uslikali i u Budvi, gdje je sam sjedio u jednom kafiću i ispijao piće. Glumac je tom prilikom uživao u mirnom trenutku, bez društva i velike gužve oko sebe, a fotografije su pokazale kako izgleda njegovo slobodno vrijeme tokom boravka na našem primorju. Za razliku od brojnih javnih ličnosti koje ljetnje dane koriste za druženja, izlaske i provod na popularnim destinacijama, Vojin je, čini se, birao nešto mirniji tempo.

Dok je glumac boravio u Crnoj Gori, njegova supruga vrijeme je provodila na različitim destinacijama, družeći se s prijateljima, što nije promaklo njihovim pratiocima.

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