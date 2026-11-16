Na današnji dan prije 22 godine glumac Arnold Švarceneger postao je guverner Kalifornije.

Izvor: Twitter/screenshot/Arnold

Arnold Švarceneger je od holivudske akcione zvijezde i sedmostrukog šampiona u bodibildingu stigao do jedne od najvažnijih političkih funkcija u Kaliforniji. Njegov ulazak u politiku 2003. godine pratio je niz neočekivanih događaja, a odluku da se kandiduje saopštio je na mjestu na kojem to gotovo niko nije očekivao.

Rođen je 30. jula 1947. godine u mjestu Tal u Austriji. Svjetsku slavu najprije je stekao kao profesionalni bodibilder, osvojivši čak sedam titula Mister Olimpije, a potom je izgradio i uspješnu glumačku karijeru.

Publika ga najviše pamti po ulozi Terminatora, ali je igrao i u ostvarenjima "Predator", "Komandos", "Totalni opoziv" i "Konan varvarin". U Sjedinjene Američke Države preselio se 1968. godine, a američko državljanstvo dobio je 1983.

Ipak, njegova biografija nije se završila na sportu i filmu. Godine 2003. odlučio je da se oproba i u politici, a način na koji je objelodanio svoju kandidaturu iznenadio je čak i ljude iz njegovog najbližeg okruženja.

Slavni glumac je 6. avgusta 2003. godine gostovao u emisiji "The Tonight Show" kod voditelja Džeja Lena. Umjesto uobičajenog razgovora o filmskim projektima, pred televizijskom publikom objavio je da želi da postane guverner Kalifornije.

Pogledajte kadrove iz emisije Džeja Lena:

Vidi opis Kako je Švarceneger postao guverner? Kandidaturu objavio pred milionima, a protivnike prozivao replikama iz filmova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ MyTalkShowHeroes Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube/ MyTalkShowHeroes Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube/ MyTalkShowHeroes Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/ MyTalkShowHeroes Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube/ MyTalkShowHeroes Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube/ MyTalkShowHeroes Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube/ MyTalkShowHeroes Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube/ MyTalkShowHeroes Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube/ MyTalkShowHeroes Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube/ MyTalkShowHeroes Br. slika: 10 10 / 10

"Čovjek koji najviše iznevjerava narod jeste Grej Dejvis. On ga strašno iznevjerava i zato mora da bude opozvan, a zbog toga ću se kandidovati za guvernera Kalifornije", poručio je tada Švarceneger, misleći na tadašnjeg guvernera Greja Dejvisa.

Posebno zanimljiv detalj jeste da njegov savjetnik Džordž Gorton u tom trenutku nije imao pojma da će glumac istinski donijeti takvu odluku. Štaviše, u rukama je držao već pripremljeno saopštenje u kojem je pisalo: "Danas sam odlučio da se ipak ne kandidujem za guvernera".

Prema pisanju magazina "TIME", Švarceneger je neposredno prije izlaska pred publiku prišao svom savjetniku, zagrlio ga i rekao: "Hajde da to uradimo". Nekoliko trenutaka kasnije objavio je kandidaturu i potpuno promijenio tok izborne trke.

Izvor: Profimedia

Glumac nije želio da se odrekne ni svog prepoznatljivog filmskog imidža tokom političke kampanje. Naprotiv, koristio je čuvene replike iz filmova, a jedna od njih posebno je privukla pažnju.

"Radite svoj posao za narod i radite ga kako treba, inače ćete čuti: 'Hasta la vista, baby'", poručio je političarima, pozivajući se na čuvenu rečenicu iz filma "Terminator 2".

Njegova kandidatura bila je dio vanrednih izbora održanih 7. oktobra 2003. godine, na kojima su građani odlučivali o opozivu Greja Dejvisa i izboru njegovog nasljednika. Na glasačkom listiću našlo se čak 135 kandidata, među kojima su bili glumac Geri Kolman, komičar Galager i izdavač pornografskog časopisa Leri Flint.

Izvor: Profimedia

Švarceneger je osvojio oko 48,6 odsto glasova i postao novi guverner Kalifornije. Zakletvu je položio 17. novembra 2003. godine, čime je započeo političko poglavlje koje je trajalo do januara 2011. godine. Godine 2006. osvojio je i drugi mandat.

Na funkciji je proveo nešto više od sedam godina. Švarceneger je na mjestu guvernera Kalifornije ostao do januara 2011. godine, kada mu je istekao drugi mandat, nakon čega se ponovo posvetio glumačkoj karijeri.

Povratak glumi i pokretanje humanitarne organizacije

Nakon odlaska iz politike, Švarceneger se ponovo posvetio glumačkoj karijeri, ali nije zapostavio ni projekte kojima se bavi van filmske industrije. Nastavio je da se pojavljuje u akcionim ostvarenjima, a posljednjih godina publika je imala priliku da ga gleda i u Netfliksovoj seriji "Fubar", u kojoj igra agenta CIA Lukea Brunnera.

Fubar trejler serije u kojoj igra Arnold Švarceneger Izvor: YouTube/Rotten Tomatoes TV

Jedan od njegovih najnovijih filmskih projekata je komedija "The Man with the Bag", u kojoj tumači Djeda Mraza. Nedavno je govorio o ovom ostvarenju, otkrivši da ga je posebno iznenadio emotivan završetak filma.

Arnold Švarceneger u Božićnom filmu

Izvor: YouTube/Prime video

Iako je prošlo mnogo godina otkako je napustio funkciju guvernera, nije se povukao iz javnog života. Jedan od njegovih najvažnijih projekata je humanitarna organizacija "After-School All-Stars", koju je 1992. godine osnovao zajedno sa Denijem Ernandezom, pod nazivom "Inner-City Games". Organizacija pruža djeci i mladima iz sredina sa manje mogućnosti pristup besplatnim vannastavnim i ljetnjim programima, uz podršku u obrazovanju, sportu i razvoju njihovih talenata.

Pored toga, posvećen je i zaštiti životne sredine. Osnovao je "Schwarzenegger Climate Initiative", kroz koju organizuje i podržava projekte usmjerene na smanjenje zagađenja i pronalaženje konkretnih rješenja za klimatske probleme. Jedan od najvažnijih događaja u okviru ove inicijative je "Austrian World Summit", međunarodni skup koji okuplja predstavnike politike, nauke, privrede i javnog života. Na ovogodišnjem izdanju, održanom u Beču 16. juna, ponovo je bio među domaćinima.

Gdje je danas?

Jedno od najnovijih televizijskih gostovanja bilo je u emisiji Džimija Kimela, u novembru 2026. godine. Tom prilikom Arnold je govorio o novom božićnom filmu, svojim budućim projektima i povratku nekim od najpoznatijih filmskih uloga. Otkrio je i da su u razvoju projekti za nastavke filmova "Predator", "Konan varvarin" i "Komandos", ali da se čeka da scenariji budu završeni.

U braku sa Marijom Šrajver ima četvoro djece – Ketrin, Kristinu, Patrika i Kristofera. Njih dvoje razdvojili su se 2011. godine, nakon 25 godina braka, a razvod je pravno okončan deset godina kasnije.

Porodični život

Od 2013. godine u vezi sa fizioterapeutkinjom Heder Miligan, sa kojom ima sina Džozefa. Heder je inače bila njegova kućna pomoćnica, sa kojom je prevario prvu suprugu Mariju.

Danas je Švarceneger i ponosni djed. Njegova kćerka Ketrin u braku je sa glumcem Krisom Pratom, sa kojim ima četvoro djece, a glumac povremeno dijeli trenutke iz porodičnog života.