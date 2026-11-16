Porodila se žena Saše Kovačevića: Pjevač prisustvovao porođaju, poznato i kog pola je beba

Saša je nedavno otkrio da su za porođaj odabrali jednu privatnu kliniku, ali i da će prisustvovati porođaju.

Izvor: Instagram printscreen

Porodila se žena Saše Kovačevića, Zorana Tasovac. Na svijet je donijela zdravog dječaka. Zorana Tasovac i Saša Kovačević dobili su svoje prvo dijete.

Podsjetimo, pjevač je nedavno otkrio da će prisustvovati porođaju.

"Dugo smo radili na tome. Nije sad da smo preko noći postali roditelji. Ne znam još uvijek kakav je osjećaj. Još uvijek onako nestvarno, da kažem. Sad se ja po cio dan igram sa njim, ako ne bude gimnastičar, ne znam šta će biti", rekao je i dodao:

"U pripremama jesmo, imamo par opcija za ime, ali nismo još donijeli konačnu odluku", rekao je za "Exkluziv"."Imamo par opcija za ime".

Saša je nedavno otkrio da su za porođaj odabrali jednu privatnu kliniku, ali i da će prisustvovati porođaju:

"Želim da budem, i kao podrška, ali i da osjetim čari očinstva od prve sekunde kad stigne na svijet."

"Razmišljali smo da nam bude baš blizu. Ne daj bože, nikad ne znaš, kontrakcije mogu da krenu prije porođaja. Logistički je ovdje sve mnogo bliže. Vjerujem da će sve biti kako treba", rekao je on nedavno.

(Blic/Mondo)