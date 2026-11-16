logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Porodila se žena Saše Kovačevića: Pjevač prisustvovao porođaju, poznato i kog pola je beba

Porodila se žena Saše Kovačevića: Pjevač prisustvovao porođaju, poznato i kog pola je beba

Autor Đorđe Milošević
0

Saša je nedavno otkrio da su za porođaj odabrali jednu privatnu kliniku, ali i da će prisustvovati porođaju.

Pjevač prisustvovao porođaju, poznato i kog pola je beba Izvor: Instagram printscreen

Porodila se žena Saše Kovačevića, Zorana Tasovac. Na svijet je donijela zdravog dječaka. Zorana Tasovac i Saša Kovačević dobili su svoje prvo dijete.

Podsjetimo, pjevač je nedavno otkrio da će prisustvovati porođaju.

 "Dugo smo radili na tome. Nije sad da smo preko noći postali roditelji. Ne znam još uvijek kakav je osjećaj. Još uvijek onako nestvarno, da kažem. Sad se ja po cio dan igram sa njim, ako ne bude gimnastičar, ne znam šta će biti", rekao je i dodao:

"U pripremama jesmo, imamo par opcija za ime, ali nismo još donijeli konačnu odluku", rekao je za "Exkluziv"."Imamo par opcija za ime".

Saša je nedavno otkrio da su za porođaj odabrali jednu privatnu kliniku, ali i da će prisustvovati porođaju:

"Želim da budem, i kao podrška, ali i da osjetim čari očinstva od prve sekunde kad stigne na svijet."

"Razmišljali smo da nam bude baš blizu. Ne daj bože, nikad ne znaš, kontrakcije mogu da krenu prije porođaja. Logistički je ovdje sve mnogo bliže. Vjerujem da će sve biti kako treba", rekao je on nedavno.

(Blic/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Saša Kovačević beba porođaj Zorana Tasovac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ