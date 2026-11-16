Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ključni američki satelitski servis i dalje radi uz ograničenja koja otežavaju Ukrajini da zaustavi ruske napade.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ključni američki satelitski servis i dalje radi uz ograničenja koja otežavaju Ukrajini da zaustavi ruske napade.

"Računamo na to da će ova ograničenja biti ukinuta. Od toga direktno zavisi zaštita ljudskih života i ukrajinske energetske infrastrukture uoči zime", rekao je Zelenski.

Spor oko ograničenja brzine traje već nedeljama. Riječ je o Staršildu, vojnom satelitskom servisu koji je razvio Starlink Ilona Maska, a koji je Ukrajini stavila na raspolaganje američka vlada.

Zelenski je rekao da je od ukrajinskih zvaničnika zatražio da što bliže sarađuju sa američkom vladom i Maskovom kompanijom, preneo je BBC.

"Važno je biti na pravoj strani istorije", poručio je.

Ukrajina koristi standardni Starlink za komunikaciju na frontu, dok Staršild koristi za presretanje dronova u svom vazdušnom prostoru.

Ograničenja brzine prvi put su uočena u oktobru, a Mask i američki predsjednik Donald Tramp iznijeli su različite verzije o tome ko je za njih odgovoran. Mask je rekao da je odgovorna američka vlada jer ona upravlja Staršildom. Tramp je negirao odgovornost i rekao da je Masku naložio da "vrati sve kako je bilo".

Posle nedelju dana djelovalo je da se rad sistema normalizuje, ali je Ukrajina potom saopštila da su ograničenja i dalje na snazi.

Problemi sa vezom poklopili su se sa diplomatskim zatezanjem između Zelenskog i Trampa zbog ukrajinskih udara na naftnu infrastrukturu u Rusiji. Tramp je rekao da su napadi na ruske rafinerije podigli svjetske cijene nafte. Kijev tvrdi da su ti udari ključni za smanjenje prihoda kojima Moskva finansira rat.

Zelenski je u nedelju rekao da Ukrajina teško presreće ruske dronove na mlazni pogon koji gađaju trafostanice jer su "ograničenja brzine pri kojoj terminali Staršilda rade duž linije fronta i na privremeno okupiranim teritorijama i dalje na snazi".

"Naši dronovi presretači pri brzini od 161 kilometar na sat gube vezu sa operaterima i jednostavno ne mogu da sustignu ruske 'šahede' na mlazni pogon", napisao je Zelenski, govoreći o dronovima izrađenim po iranskom dizajnu.

U petak je rekao da je od ponedeljka na snazi ograničenje od oko 161 kilometar na sat i da važi samo na teritorijama pod ruskom okupacijom.

"To već ima političke posledice. Ako tamo uvedete ograničenja, time već djelimično priznajete da privremeno okupirane teritorije ne pripadaju nama", rekao je Zelenski, prenosi Njujork tajms.

Ukrajina se suočava i sa nestašicom američkih raketa presretača za sistem "patriot", koji koristi za odbranu od ruskih raketa. Rusija je tu nestašicu iskoristila da pojača udare na ukrajinske ciljeve.

Prema navodima Kijeva, Rusija je tokom noći i u nedelju ujutru gađala energetsku infrastrukturu u Zaporožju, kao i u Sumskoj, Odeskoj, Žitomirskoj i Kirovogradskoj oblasti. Pogođena je i željeznička infrastruktura u oblastima Dnjepra, Harkova i Zaporožja.

Prema izvještajima, u tim napadima ranjeno je više desetina ljudi, a još dvije osobe povrijeđene su u Donjeckoj i Kijevskoj oblasti.

Dvije osobe poginule su u napadu na infrastrukturni objekat u Meni, u Černigovskoj oblasti, rekao je guverner Vjačeslav Čaus. Na Telegramu je dodao da je izvedeno više udara na energetske objekte širom oblasti.

Ukrajina je u međuvremenu saopštila da je gađala petrohemijsko postrojenje i rafineriju nafte u Nižnjekamsku, gradu u centralnom dijelu Rusije.

"U noći 15. novembra jedinice Odbrambenih snaga Ukrajine stigle su do Nižnjekamska u Tatarstanu", saopštila je ukrajinska vojska na Telegramu.

"Napadnuta su dva preduzeća koja snabdijevaju rusku ratnu mašineriju sirovinama i gorivom", dodaje se u saopštenju.

U drugim ukrajinskim napadima jedna osoba poginula je u Taganrogu, industrijskom lučkom gradu blizu granice, izjavio je regionalni guverner Jurij Sljusar. U okupiranoj Luganskoj oblasti poginuli su vozač kamiona i starija žena, rekao je Leonid Pasečnik, regionalni lider kojeg je postavila Moskva.

Estonija je najavila da će od 1. decembra zatvoriti granične prelaze sa Rusijom posle sumnje na pokušaj sabotaže u kompaniji iz odbrambene industrije.

Osam osoba privedeno je zbog pokušaja podmetanja požara u kompaniji "Treod sistems", koja proizvodi dronove. Estonske vlasti tvrde da je nalog za napad izdala ruska vojna obavještajna služba GRU. Rusija se o tome nije oglasila.

"Rusija mora da shvati da neprijateljski postupci prema Estoniji imaju posledice", rekao je estonski ministar spoljnih poslova Margus Cahkna.