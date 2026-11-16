Tijelo pacijentkinje M. M. (84) pronađeno je noću u dvorištu Opšte bolnice u Pančevu, a Više javno tužilaštvo naložilo je obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Više javno tužilaštvo u Pančevu saopštilo je da je naložilo obdukciju M. M. (84) čije je tijelo pronašeno u noći između petka i subote, oko 3.20 sati na trotoaru i zemljanoj površini u okviru dvorišta Opšte bolnice u Pančevu.

"VJT u Pančevu postupa povodom događaja od dana 13.11.2026. godine kada je oko 3.20 časova na trotoaru i zemljanoj površini, u okviru dvorišta Opšte bolnice u Pančevu, u ul. Miloša Trebinjca, pronađeno tijelo ženske osobe M.M. (84) iz Opova", navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje da se M. M. nalazila na bolničkom liječenju na odjeljenju Službe za ortopediju i traumatologiju navedene bolnice.

Dežurni javni tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela kako bi se utvrdio uzrok smrti.

"Tužilaštvo u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu prikuplja dokaze i obavještenja u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je nastupila smrt", saopšteno je iz tužilaštva.