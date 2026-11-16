Agencija za sprečavanje korupcije uputila je nadležnim organima Srbije zahtjev za dostavljanje podataka radi provjere imovine svih 36 javnih funkcionera koji su ove godine obuhvaćeni dubinskom kontrolom prihoda i imovine.

Izvor: Promo/ASK

"Podaci su zatraženi na osnovu Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu provjere izvještaja o imovini, zaključenog pod okriljem Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI), koji su do sada ratifikovale Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija i Moldavija", piše u saopštenju ASK-a objavljenom na njihovom sajtu.

Prema njihovim riječima, sporazum omogućava nadležnim antikorupcijskim tijelima država potpisnica direktnu administrativnu razmjenu podataka, u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvima, čime se stvaraju uslovi za efikasniju provjeru imovine koju javni funkcioneri posjeduju u inostranstvu.

Agencija je, dodaju, započela dubinsku kontrolu prihoda i imovine 36 javnih funkcionera, shodno Godišnjem planu provjere koji je Savjet Agencije usvojio u decembru 2025. godine.

"Dubinska kontrola podrazumijeva sveobuhvatnu analizu svih izvještaja o prihodima i imovini koje je javni funkcioner podnosio tokom godina, uz njihovo upoređivanje sa podacima pribavljenim od nadležnih državnih organa i drugih pravnih lica. Ovogodišnjom dubinskom kontrolom obuhvaćeni su ministri tri ministarstva sa najvećim budžetima, ukoliko nijesu bili predmet provjere prethodne godine, pet starješina državnih organa, predsjednici dvije lokalne samouprave i dvije lokalne uprave sa najvećim budžetima, nosioci dvije visoke tužilačke i tri visoke sudske funkcije, četiri člana odbora direktora, odnosno četiri direktora privrednih društava u kojima država ili lokalne samouprave imaju najmanje 33 odsto vlasničkog udjela, tri lica koja imenuje ili bira Skupština Crne Gore, tri lica koja imenuje ili bira Vlada Crne Gore, kao i pet poslanika", ističe se u saopštenju, pišu Vijesti.

Kako dodaju, ASK je ovaj mehanizam međunarodne saradnje već primijenio u saradnji s Sjevernom Makedonijom, kojoj je uputio zahtjev za provjeru podataka o imovini pet javnih funkcionera.

"Državna komisija za sprečavanje korupcije Republike Sjeverne Makedonije dostavila je tražene informacije. Nakon što je u III kvartalu izvršen prevod dostavljene dokumentacije, Agencija nakon detaljne analize i provjere podataka nije pronašla nijedan oblik imovine u toj zemlji u vezi sa funkcionerima koji su bili predmet provjere. Puna primjena Međunarodnog sporazuma ostaje jedan od prioriteta Agencije za sprečavanje korupcije. Agencija ujedno ohrabruje i druge države da pristupe ovom i sličnim mehanizmima saradnje, imajući u vidu da efikasna kontrola imovine javnih funkcionera sve više zahtijeva neposrednu i pravovremenu prekograničnu razmjenu podataka", navodi se.