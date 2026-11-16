Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović objašnjava svoj odnos prema religiji i smrt, odbacujući tradicionalne norme.

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Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović poznat je po tome da uvijek govori bez dlake na jeziku i da uvijek ima "čvrste" stavove. Tako smo ga čuli da govori na najrazličitije moguće teme, pošto daleko od toga da je fudbal jedina sfera njegovog interesovanja, štaviše - popularniji su njegovi "filozofski" intervjui i oni u kojima govori o životu.

S obzirom na to da je Zlatan Ibrahimović, kao dijete imigranata iz Jugoslavije, svašta "prevalio preko leđa" i vidio u djetinjstvu više nego prosječan Šveđanin za cio život - njegove riječi svakako imaju i težinu. Zbog toga se i njegov odnos prema religiji mijenjao.

Zašto Ibrahimović ne želi sahranu?

Vidi opis Zlatan Ibrahimović: "Ne želim ni grob, a ni sahranu - imam dobre razloge za to" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bj…Rn Lindgren / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Arne Forsell / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Prije nekoliko godina Zlatan Ibrahimović govorio je na "osjetljive" teme u razgovoru za italijanski list "Korijere dela Sera" u kome je prvi put eksplicitno iskazao svoj stav o religiji. S obzirom na to da dolazi iz porodice u kojoj je majka Jurka inače katolikinja, a otac Šefik musliman, mnoge je zanimalo na koju stranu se stavio Zlatan.

"Da li vjerujem u Boga? Ne. Vjerujem samo u sebe", kratko je rekao Ibrahimović koji je upitan da li vjeruje u zagrobni život.

"Ne. Ne vjerujem. Život je ovo. Kada umreš, mrtav si. Ne znam čak ni da li želim grob ili sahranu, mjesto na koje bi dolazili ljudi koji su me voljeli i zbog mene patili", naglasio je Ibrahimović.

Takođe, istakao je da nije ni sujeveran i da ne voli kada mu govore "srećno" ili slične stvari, pošto "sam odlučuje šta će se desiti".

"Zbog brata više ne vjerujem u Boga"

Zlatan Ibrahimović je nešto kasnije u intervjuu za "Atletik" pokušao svima da približi šta zaista misli o temi koja je od pamtivijeka interesovala čovjeka, a i dan-danas je predmet svađi, čak i raskola u društvu. Zlatana to uopšte ne interesuje...