Iako se decenijama držala daleko od kamera i političkih zbivanja, njen životni put i neobično skladan odnos sa bivšim ministrom godinama privlače veliku pažnju javnosti.
Zakonita supruga pokojnog političara i nekadašnjeg ministra Milutina Mrkonjića, Dragana Daša Mrkonjić (82), završila je na VMA nakon što je jutros izbio požar u njenom stanu u Resavskoj ulici u Beogradu.
Dragana se tokom požara nagutala gustog dima, zbog čega je ekipa Hitne pomoći odmah reagovala i sanitetskim vozilom je prevezla na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) radi ukazivanja neophodne ljekarske pomoći.
Ko je Mrkonjićeva žena kojoj je izgorio stan u Beogradu: Bili u braku 30 godina, evo kako se slagala sa Bekutom
Ko je Dragana Daša Mrkonjić?
Iako se decenijama držala daleko od kamera i političkih zbivanja, njen životni put i neobično skladan odnos sa bivšim ministrom godinama privlače veliku pažnju javnosti.
Dragana Daša Mrkonjić završila je Pravni fakultet i godinama je gradila ozbiljnu pravničku karijeru. Malo je poznato da je radila kao sudija, a potom je dugi niz godina bila advokat.
Ko je Mrkonjićeva žena kojoj je izgorio stan u Beogradu: Bili u braku 30 godina, evo kako se slagala sa Bekutom
Milutin Mrkonjić
Milutin Mrkonjić Mrka
Milutin Mrkonjić
Milutin Mrkonjić Mrka i Ana Bekuta
Upravo u stanu u kojem je živjela sa Milutinom Mrkonjićem bila joj je svojevremeno registrovana i advokatska kancelarija.
Tri decenije braka bez zvaničnog razvoda
Sa Milutinom Mrkonjićem u braku je provela više od 30 godina. Iako su se u jednom trenutku životno razišli i godinama živjeli na različitim adresama, njih dvoje se nikada nisu zvanično razveli, zbog čega je Dragana do kraja ostala njegova zakonita supruga.
U periodu dok je Mrkonjić već duže vreme živio sa pjevačicom Anom Bekutom, sa kojom je imao aktivan i javnosti dobro poznat privatni život, Dragana je nastavila da živi u stanu koji joj je političar ostavio, istom onom u kom su nekada proveli srećne godine braka.
Skladan odnos
Uprkos razdvojenom životu, Milutin i Dragana ostali su u izuzetno dobrim i skladnim odnosima sve do njegove smrti u novembru 2021. godine, kada je preminuo na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ posle duge borbe sa bolešću i ugradnje pejsmejkera.
Ko je Mrkonjićeva žena kojoj je izgorio stan u Beogradu: Bili u braku 30 godina, evo kako se slagala sa Bekutom
Sve dok se nije razbolio, Mrkonjić je redovno obilazio Dašu i pomagao joj u svemu. Angažovao je čak i ženu koja je brinula o njenom zdravlju i kućnim poslovima, pa je Dragana nakon turbulentnijeg perioda živjela mirno, dok se Ana Bekuta nikada nije miješala u njihov odnos.
Požar progutao veći dio stana
U zgradi u Resavskoj ulici na Savskom vijencu odigrala se prava drama kada je u ranim jutarnjim satima buknula vatra u stanu koji se nalazi sa zadnje strane zgrade, a čija je vlasnica Dragana Mrkonjić.
Plamen se brzo proširio prostorijama i pričinio ogromnu materijalnu štetu na većem dijelu stana, dok su na fasadi i oko prozora ostali crnilo i garež.
Prema svjedočenju stanara zgrade, veća tragedija izbegnuta je zahvaljujući sreći i brzoj reakciji vatrogasaca-spasilaca koji su spriječili da se vatra proširi na okolne stanove. Ulazna vrata stana sada su zaključana, a tačan uzrok izbijanja požara biće poznat nakon što nadležni organi završe istragu