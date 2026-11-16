Iako se decenijama držala daleko od kamera i političkih zbivanja, njen životni put i neobično skladan odnos sa bivšim ministrom godinama privlače veliku pažnju javnosti.

Izvor: KurirTV/Printscreen

Zakonita supruga pokojnog političara i nekadašnjeg ministra Milutina Mrkonjića, Dragana Daša Mrkonjić (82), završila je na VMA nakon što je jutros izbio požar u njenom stanu u Resavskoj ulici u Beogradu.

Dragana se tokom požara nagutala gustog dima, zbog čega je ekipa Hitne pomoći odmah reagovala i sanitetskim vozilom je prevezla na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) radi ukazivanja neophodne ljekarske pomoći.

Ko je Dragana Daša Mrkonjić?

Iako se decenijama držala daleko od kamera i političkih zbivanja, njen životni put i neobično skladan odnos sa bivšim ministrom godinama privlače veliku pažnju javnosti.

Dragana Daša Mrkonjić završila je Pravni fakultet i godinama je gradila ozbiljnu pravničku karijeru. Malo je poznato da je radila kao sudija, a potom je dugi niz godina bila advokat.

Vidi opis Ko je Mrkonjićeva žena kojoj je izgorio stan u Beogradu: Bili u braku 30 godina, evo kako se slagala sa Bekutom Milutin Mrkonjić Milutin Mrkonjić Mrka Milutin Mrkonjić Milutin Mrkonjić Mrka i Ana Bekuta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 4 4 / 4

Upravo u stanu u kojem je živjela sa Milutinom Mrkonjićem bila joj je svojevremeno registrovana i advokatska kancelarija.

Tri decenije braka bez zvaničnog razvoda

Sa Milutinom Mrkonjićem u braku je provela više od 30 godina. Iako su se u jednom trenutku životno razišli i godinama živjeli na različitim adresama, njih dvoje se nikada nisu zvanično razveli, zbog čega je Dragana do kraja ostala njegova zakonita supruga.

U periodu dok je Mrkonjić već duže vreme živio sa pjevačicom Anom Bekutom, sa kojom je imao aktivan i javnosti dobro poznat privatni život, Dragana je nastavila da živi u stanu koji joj je političar ostavio, istom onom u kom su nekada proveli srećne godine braka.

Skladan odnos

Uprkos razdvojenom životu, Milutin i Dragana ostali su u izuzetno dobrim i skladnim odnosima sve do njegove smrti u novembru 2021. godine, kada je preminuo na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ posle duge borbe sa bolešću i ugradnje pejsmejkera.

Sve dok se nije razbolio, Mrkonjić je redovno obilazio Dašu i pomagao joj u svemu. Angažovao je čak i ženu koja je brinula o njenom zdravlju i kućnim poslovima, pa je Dragana nakon turbulentnijeg perioda živjela mirno, dok se Ana Bekuta nikada nije miješala u njihov odnos.

Požar progutao veći dio stana

U zgradi u Resavskoj ulici na Savskom vijencu odigrala se prava drama kada je u ranim jutarnjim satima buknula vatra u stanu koji se nalazi sa zadnje strane zgrade, a čija je vlasnica Dragana Mrkonjić.

Plamen se brzo proširio prostorijama i pričinio ogromnu materijalnu štetu na većem dijelu stana, dok su na fasadi i oko prozora ostali crnilo i garež.

Prema svjedočenju stanara zgrade, veća tragedija izbegnuta je zahvaljujući sreći i brzoj reakciji vatrogasaca-spasilaca koji su spriječili da se vatra proširi na okolne stanove. Ulazna vrata stana sada su zaključana, a tačan uzrok izbijanja požara biće poznat nakon što nadležni organi završe istragu