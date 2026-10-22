Sin Arnolda Švarcenegera smršao 113 kilograma: Godinama se krio od javnosti, šok transformacija sve ostavila bez teksta

Nove fotografije Kristofera Švarcenegera, 29-godišnjeg sina holivudske zvijezde Arnolda Švarcenegera, privukle su veliku pažnju javnosti.

Izvor: YouTube/Printscreen/ET Canada

Kristofer Švarceneger, sin holivudskog snagatora Arnolda Švarcenegera, godinama je mučio muku sa viškom kilograma. Još u srednjoj školi suočio se sa tim problemom, isprobavao je brojne dijete, ali rezultati nisu bili dugog vijeka. Danas njegova transformacija izaziva divljenje.

Prekretnica se dogodila 2019. godine, kad je shvatio koliko mu tjelesna težina otežava svakodnevne aktivnosti.

"Jednostavno sam video kako mi težina ne dozvoljava da radim svakodnevne stvari", prisjetio se na samitu "Bičer Vajtaliti: Srećni i zdravi" 2025. godine.

"Pomislio sam: Ne mogu da skačem padobranom", dodao je.

U želji da promijeni svoje navike, isprobavao je različite dijete i fizičku aktivnost. Njegov program obuhvatao je dizanje tegova, boks i planinarenje. Tokom posta, kao posvećeni katolik, izbacio je hleb iz jelovnika i, kako je sam rekao, izgubio gotovo 14 kilograma. Prema pisanju portala "Pejdž siks", od početka transformacije 2019. godine izgubio je oko 113 kilograma.

Kristofer je naglasio da promjena nije došla preko noći i da je na tom putu bilo mnogo pokušaja i grešaka.

Izvor: Instagram/printscreen

"To nije nešto što se dogodi preko noći. Bilo je potrebno mnogo pokušaja i grešaka", objasnio je, dodajući da svoj put još ne smatra završenim.

Kristoferov otac, čuveni glumac i nekadašnji šampion u bodibildingu Arnold Švarceneger, sa ponosom je govorio o sinovljevoj promijeni. Otkrio je i da Kristofer svakodnevno odlazi u teretanu. U ranijem intervjuu za britanski list "Tajms", Arnold je objasnio da sinu nikada nije direktno prebacivao zbog težine.

"Nikada nisam mogao da mu priđem i kažem: 'Imaš previše kilograma'. Samo smo mu stalno nudili zdravu hranu. Uvijek smo ga upoznavali sa teretanom i svim tim stvarima. A onda je, niotkuda, odlučio da želi da bude vitak. I sada jeste", ispričao je Arnold.

Dodao je da ga posebno raduju sinovljeva samodisciplina i motivacija.

"To je, naravno, fantastično. Ta samodisciplina i samomotivacija. Uvijek sam osjećao da to jednog dana mora da dođe od njega i došlo je", rekao je ponosni otac.

Podršku mu je javno pružila i sestra Ketrin Švarceneger, koja je povodom Dana zahvalnosti 2025. godine objavila porodične fotografije na kojima se vidi i Kristoferov novi izgled.

"Toliko toga na čemu možemo da budemo zahvalni", napisala je tada.

U sjenci slavne porodice

Arnold Švarceneger i njegova bivša supruga Marija Šrajver imaju četvoro djece: ćerke Ketrin i Kristinu i sinove Patrika i Kristofera. Arnold ima i sina Džozefa Baenu, kojeg je dobio u vanbračnoj vezi sa bivšom kućnom pomoćnicom Mildred Baenom. Džozef do svoje 13. godine nije znao ko mu je otac, a Marija Šrajver podnijela je zahtjev za razvod 2011. godine, nakon 25 godina braka.

Za razliku od pojedinih članova svoje porodice, Kristofer uglavnom izbjegava javnost i svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Diplomirao je na Univerzitetu Mičigen 2020. godine.

(Žena, MONDO)