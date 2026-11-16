Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2026. godinu danas je bio na dnevnom redu Zakonodavnog odbora koji je utvrdio da je u skladu zakonom i Ustavom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Obrazlažući rebalans budžeta predstavnik Ministarstva finansija, Bojan Paunović kazao je da se budžetske izmjene predlažu u cilju redovnog servisiranja obaveza.

"Zatim usljed potrebe za uravnoteženje budžeta u svjetlu povećanja izdataka na različnim budžetskim pozicijama u cilju realizacije nastalih obaveza", kazao je Paunović.

Poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Sonja Popović kritikovala je način na koji je rad poslanika organizovan za danas jer osim Zakonodavnog planiran je rad još nekoliko odbora, izjašnjenje Skupštine na amandmane za dopuni Ustava u dijelu provjere integriteta koja prethodi predlaganju mandatara i kandidata za članove Vlade radi utvrdivanja postojanja rizika od sukoba interesa i preduzimanja mjera za njihovo otklanjanje, u skladu sa zakonom, kao I rasprava I usvajanje predloženog rebalansa budžeta, pišu Vijesti.

Popović je kazala da je državnim parlamentom zavladala neodgovornost i neozbiljnosti, a da je za to kriva aktuelna većina.

"Juče smo obaviješteni o tome da će danas zasjedati više odbora, osim toga treba da počne plenum na kojem će kako su najavili ili bi trebalo da bude rebalans budžeta i poslanička pitanja za ministra Vukovića kojeg duže od mjesec dana čekamo da se pojavi u parlamentu od kada je objavljen Euro model. Ovo je slika i prilika ove vlasti i parlamentarne većine koja hoće sve po Spajićevom (premijer Milojko Spajić) principu 'paf, paf' da završi što brže i da što više stvari prođe ispod radara", kazala je Popović.

Poslanik Demokratske Crne Gore Duško Stjepović reagovao je na izlaganje Popović kazavši da rad u plenumu nije jedino u čemu poslanici učestvuju.

Vlada Crne Gore je 5. novembra usvojila rebalans budžeta kojim se značajnije povećavaju rashodi, visina deficita (manjka u kasi) i visina pozajmica i kredita kako bi se pokrio deficit.

Prema predlogu koji je sačinilo i objavilo Ministarstvo finansija, ukupni državni prihodi povećavaju se za 25 miliona eura na 3,1 milijardu, dok se izdaci povećavaju za 90 miliona na 3,45 milijardi eura, prenose Vijesti.

Ukupan deficit budžeta povećan je sa ranije planiranih 278 na 348 miliona, što je rast za 70 miliona ili za 25 odsto. Iznos predviđen za vraćanje dugova povećan je sa 383 na 393 miliona eura. Kapitalni iznos budžeta je smanjen sa 305 na 303 miliona eura.