Igor Kojić prvi put u javnosti nakon tajnog vjenčanja: Otkriveno zašto je baš Milana Borjana izabrao za kuma

Folk pjevač Dragan Kojić Keba otkriva zašto je njegov sin Igor izabrao Borjana za kuma na nedavnom vjenčanju.

Izvor: Lepa i Srecna

Folk pjevač Dragan Kojić Keba bio je danas na aerodromu Nikola Tesla, gdje ga je posle avionskog leta sačekao sin Igor Kojić, koji je nedavno ponovo stao na "ludi kamen". Keba je bio odlično raspoložen, a otkrio je i zbog čega više ne ide u dom Živojinovića na obeležavanje krsne slave.

"Odmarate li vi? Dobro sam, pjevao sam u Sofiji, super je bilo, odlično. Pitate me za vjenčanje sina? Uh, uvijek isto pitanje. Biće slavlja. Daće Bog biće sve u redu. Pao je selfi sa Nikolinom, super je snajka. Nisam prisustvovao vjenčanju, oni su tako htjeli da bude. Bez roditelja, da. Vidjeli ste lijepe slike, i ja sam postavio", rekao je Keba prvo.

"Borjana je izabrao za kuma, odavno su drugari. Druže se ja mislim 20 godina. Borjan obožava da se veseli uz muziku. Malo mi lice gori, bio sam u sauni. Veoma sam zadovoljan sobom. Igor dolazi po mene, kažete? Ne znam ko dolazi... (smijeh)", dodao je pjevač pred našim kamerama.

"Ne idem u solarijume. Samo saune. U kakvom odnosu sam sa Brenom? Ne viđamo se kao nekad. Slava im je sledeće nedelje, da... Što više ne idem kod njih na slavu? Proredi čovjek vremenom gde će, odabereš svoj mir nekako, malo se smiriš. Nemiran sam bio previše", rekao je potom Dragan Kojić.

"Svađamo se u takmičenju da bi pomogli takmičarima"

"U Zvezdama Granda se dešavaju sukobi, al' to je sve da bi pomogli mladim snagama, mladim pevačima. Uvijek smo najgledaniji, od prve emisije! Ko kaže drugačije, laže", kazao je Keba, a malo potom se pojavio Igor u malom automobilu.

Izvor: Blic / MONDO