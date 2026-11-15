Džoni Dep ponovo privlači publiku u bioskope: "Ebenezer" zaradio 6,7 miliona dolara prvog dana

Novi film Džonija Depa "Ebenezer", u kojem igra Skrudža, zaradio je 6,7 miliona dolara prvog dana prikazivanja i predvodi američki bioskopski repertoar.

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Nova ekranizacija božićnog klasika "Božićna priča", u kojoj Džoni Dep igra čuvenog škrticu Skrudža, zauzela je prvo mjesto na sjevernoameričkim bioskopskim blagajnama prvog dana prikazivanja. Film "Ebenezer" zaradio je 6,7 miliona dolara u petak, a procjene pokazuju da bi tokom prvog vikenda mogao da ostvari prihod od 18 do 20 miliona dolara.

Ostvarenje reditelja Ti Vesta prikazuje novu verziju poznate priče Čarlsa Dikensa, a u bioskope je stiglo u distribuciji studija Paramaunt. Od ukupne zarade prvog dana, 1,5 miliona dolara ostvareno je tokom pretpremijernih projekcija u četvrtak, prenosi "Varajeti".

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Prema procjenama ovog magazina, film bi tokom prvog vikenda prikazivanja mogao da zaradi između 18 i 20 miliona dolara u Sjevernoj Americi, dok se na međunarodnom tržištu očekuje još oko 20 miliona dolara.

Studio Paramaunt nada se da će zarada dostići 20 miliona dolara, iako su konkurentski studiji nešto oprezniji u procjenama, objavio je "Dedlajn". Ukoliko ostvari takav rezultat, "Ebenezer" bi se približio početnim bioskopskim zaradama nekih od Depovih ranijih filmova koji nisu dio velikih franšiza, poput ostvarenja "Crna misa" iz 2015. godine, koje je prvog vikenda zaradilo 22,6 miliona dolara, i filma "Državni neprijatelji" iz 2009. godine, sa zaradom od 25,2 miliona dolara.

Budžet filma iznosio je oko 38 miliona dolara, a publika mu je na platformi "Sinemaskor" dodijelila ocjenu A-minus, što ukazuje na veoma dobar prijem među gledaocima. Prema pisanju "Dedlajna", projekcije u salama sa velikim platnima i naprednim formatima slike činile su 36 odsto ukupne zarade, dok se studio nada da će tokom vikenda posebno privući porodičnu publiku.

Za razliku od Depovog filma, komedija o pljački "Kako opljačkati banku", u kojoj glume Nikolas Holt, Zoe Kravic i Pit Dejvidson, imala je znatno slabiji početak. Ostvarenje studija Amazon MGM zaradilo je 2,2 miliona dolara u petak, a procjenjuje se da bi prvi vikend moglo završiti sa svega 4,75 miliona dolara, iako je budžet filma veći od 40 miliona dolara.

Akcioni triler "Ghost Soldier", u kojem igra Džim Kavezil, prvog dana prikazivanja zaradio je 1,5 miliona dolara.

Među filmovima koji su već neko vrijeme u bioskopima, animirano ostvarenje "Mačak u šeširu" studija Vorner Bros. zaradilo je 2,2 miliona dolara u petak i očekuje se da će drugog vikenda prikazivanja prihodovati oko 10 miliona dolara.

Japanski film "Godzila Minus Nula", koji je prethodnog vikenda zabilježio istorijski rezultat i zauzeo prvo mjesto na američkim bioskopskim blagajnama, trebalo bi da doda još oko 7,5 miliona dolara. Time bi njegova ukupna zarada na domaćem tržištu dostigla približno 48,1 milion dolara, prenosi "Varajeti".