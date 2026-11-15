"Bojim se da ću završiti kao Ksenija Pajčin": Kristina Spalević u suzama o prijetnjama, Kristijanu i bolesti brata

U emotivnoj ispovijesti, Kristina Spalević dijeli svoja iskustva o bratu i prijetnjama koje dobija, otkrivajući bolne trenutke iz prošlosti.

Izvor: Pink printscreen

Kristina Spalević u životnoj ispovijesti kroz suze je pričala o teškoj bolesti brata sa kojom se suočila cijela porodica, vršnjačkom nasilju i Kristijanu Goluboviću sa kojim ima dvojicu sinova.

Kristina Spalević je prvi put govorila o životnim brodolomima kroz koje je prošla, kroz suze je ispričala priču o bolesnom bratu i svemu što je zadesilo njenu porodicu zbog koje su prodali imovinu.

"Moram da priznam da se i dalje sastavljam i tražim. Postoje momenti padova i sad sam u takvim nekim situacijama, ali generalno je zanimljivo upoznati sebe ponovo. Toliko sam izgubila sebe da mislim da se meni promijenila fizionomija", između ostalog rekla je Kristina u podkastu "Na ivici pakla".

"Doktori su rekli da bata ima 100 posto oštećenje mozga"

Životne nedaće naterale su Kristinu da brzo odraste kako bi shvatila i prihvatila sve što se dešavalo u porodici.

"Dobila sam brata koji je u zdravstvenoj situaciji kakvoj jeste i moji roditelji nisu mogli da budu toliko prisutni u mom životu. Majka je bila sa bratom i do godinu dana je znala da ostane u bolnici, a otac je bio na terenu kao vojno lice, to neko rano djetinjstvo su bili odsutni i gajila sam se kod bake u Bosni koju stavljam na prvo mesto. Sve mi je bilo tu, jer sam kod bake imala sve", ispričala je Kristina.

Kristina je prvi put otvorila dušu i progovorila o bratu, pa se u suzama prisetila ovog perioda života.

"Tog perioda se grozno sjećam. Moj brat je tri godine mlađi od mene i moj brat ima kombinaciju više različitih dijagnoza. To je specifična situacija i rekli su mami i tati da on ima sto posto oštećenje mozga, sjećam se toga kroz maglu, ali nikad nisam roditeljima htjela da diram rane. Sve smo prodali zbog liječenja, tolike terapije i ništa nije pomoglo. Često je imao napada i u tim momentima sam mislila da neće preživjeti i uvijek mi je izgledalo da umire, divim se sama sebi kako mogu ovo da pričam. To su traume koje su mi ostavile ozbiljne posledice. Moja majka je za mene ozbiljan heroj, osoba kojoj su saopštili da će joj dijete greškom ljekara čitavog života biti biljka i moji roditelji su baš rijedak primjer da u takvim slučajevima ostanu zajedno. Najstresniji dan u životu mi je odvajanje od brata i mislim da deset dana nisam spavala, toliko da su mene vodili na preglede. Nikad neću zaboraviti dan kad je odlazio iz kuće i kad sam išla da ga posjetim, nikad se nisam navikla. Uvijek mi je strašno, jer ne znam kakva će me slika dočekati i znam da ću morati da odem. Strašan je osjećaj okrenuti se i otići i neke stvari se nikad u životu ne prihvataju", kroz suze pričala je Kristina.

"Mami i tati nisam rekla za vršnjačko nasilje"

Kristina je prvi put, ne samo za javnost već i privatno, progovorila o vršnjačkom nasilju za koje nije rekla ni roditeljima.

"Nikada to nisam pričala i to će i oni sada saznati. Znam da se izborim za sebe, ali to nije bio uvijek slučaj. Obilježilo mi je djetinjstvo sa bratom kao takvim, uvek sam bila naklonjena prema svima", ispričala je Kristina.

"Od Kristijana dobijam pretnje"

Kristina je otkrila kako je došlo do toga da potpiše ugovor i uđe u rijaliti "Zadruga". Ne krije da joj je baka, koja joj je bila najveća podrška, kada joj je to saopštila, rekla: "Ja idem u Drinu da skočim".

Žestoko se dotakla i Kristijana Golubovića sa kojim je dobila dvojicu sinova, a onda je uslijedio pakao.

"Najviše me nervira kada moram da kažem njegovo ime i pokušavam uvijek da biram reči zbog djece, ali mislim da je to moja najveća sramota. Brzo nakon rijalitija sam ostala trudna i tu trudnoću sam izgubila i mislim da je to bio znak od Boga i trebala sam da pratim znakove kraj puta, jer sam svaki dan prolazila agoniju“, priča Kristina, a onda je šokirala i drhtavim glasom rekla "kakve prijetnje dobijam na dnevnom nivou, čist strah sam osetila poslednjih par dana i rekla sam bojim se da ću završiti kao Ksenija Pajčin."

Izvor: Blic / MONDO