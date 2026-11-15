Pet horor serija koje će vas dirnuti više nego ijedna drama

Priče o univerzumu horor majstora Majka Flenegana nastavljamo listom njegovih serija koje vrijedi pogledati više puta.

Izvor: Netflix/Screenshot

Pet Fleneganovih serija donose različite vrste horora – od porodičnih tajni i gotičke romantike do religijskih motiva i crnog humora.

"The Haunting of Hill House" i "The Fall of the House of Usher" posebno nagrađuju ponovno gledanje zbog skrivenih detalja i književnih referenci.

"The Midnight Club" ostaje jedina od pet serija bez zaokruženog televizijskog nastavka, jer je Netfliks otkazao nakon prve sezone.

Majk Flenegan ne pravi horore koji se završavaju odjavnom špicom. Njegove priče ostavljaju dovoljno tragova, skrivenih detalja i emotivnih slojeva da im se vrijedi vratiti, čak i kada već znamo ko je čudovište, šta se dogodilo i kako će se sve završiti.

Njegov televizijski opus za Netfliks obuhvata pet serija: "The Haunting of Hill House" (Ukleta kuća na brdu), "The Haunting of Bly Manor" (Ukleta kuća Blaj), "Midnight Mass" (Ponoćna misa), "The Midnight Club" (Ponoćni klub) i "The Fall of the House of Usher" (Pad kuće Ašer).

Iako ih povezuje prepoznatljiv autorski rukopis, svaka istražuje drugačiju vrstu straha – od porodičnih trauma i tuge, preko vjere i smrti, do pohlepe, krivice i ljudske okrutnosti.

Ako planirate jesenje horor maratone, ovo je pet naslova kojima se vrijedi vratiti. I ne samo zbog strašnih scena: kod Flenegana je često najzanimljivije ono što se u prvi mah jedva primijeti.

1. "The Haunting of Hill House" (2018)

Za ljubitelje: psihološkog horora, porodičnih drama, složenih misterija i skrivenih detalja.

Zašto je gledati ponovo: zato što gotovo svaka epizoda sadrži tragove koji mijenjaju značenje prethodnih scena kada znamo istinu o porodici Krejn.

Serija koja je Flenegana učvrstila kao jedno od najvažnijih imena savremenog televizijskog horora prati porodicu Krejn, čiji su članovi obilježeni traumatičnim iskustvom iz djetinjstva provedenog u staroj kući na brdu. Priča se odvija kroz dvije vremenske linije: pratimo porodicu tokom boravka u kući, ali i odraslu djecu koja se godinama kasnije suočavaju sa posljedicama događaja iz prošlosti.

"The Haunting of Hill House" funkcioniše kao horor priča, ali i kao izuzetno precizna porodična drama. Svaki član porodice drugačije se nosi sa traumom, a kuća postaje mnogo više od mjesta na kojem se pojavljuju duhovi. Ona je prostor u kojem se strahovi, sjećanja i porodične tajne prepliću.

Ovo je vjerovatno Fleneganova serija kojoj ponovno gledanje donosi najviše novih otkrića. Duhovi su skriveni u pozadini kadrova, iza vrata, u sjenkama i na mjestima na kojima ih prvi put lako previdimo. Sam reditelj je otkrio da se u gotovo svakoj epizodi nalazi između osam i deset skrivenih duhova.

Posebno je zanimljivo vratiti se prvim epizodama nakon što saznamo istinu o Neli i njenoj vezi sa misterioznom ženom savijenog vrata. Tada i naizgled usputni prizori dobijaju potpuno drugačije značenje. Obratite pažnju i na ponavljanje određenih rečenica među članovima porodice, kao i na detalje u Crvenoj sobi – prostoriji čija prava priroda mijenja način na koji razumijemo čitavu priču.

Presuda: Ako postoji samo jedna Fleneganova serija kojoj treba dati drugu šansu, to je "The Haunting of Hill House". Najbolje funkcioniše kada već znamo šta se dogodilo, jer tada horor postaje još tužniji, a porodična drama još snažnija.

2. "The Haunting of Bly Manor" (2020)

Za ljubitelje: gotičkih priča, romantičnog horora, sporijeg pripovijedanja i misterioznih duhova.

Zašto je gledati ponovo: zbog skrivenih figura, lutaka, detalja u kućici za lutke i načina na koji serija prikazuje sjećanje i protok vremena.

Druga serija iz ciklusa "The Haunting" nije nastavak priče o porodici Krejn. Umjesto toga, Flenegan se okreće djelima Henrija Džejmsa, posebno noveli "The Turn of the Screw" (Okretaj zavrtnja), i donosi gotičku priču o mladoj guvernanti Deni koja dolazi na imanje Blaj da brine o dvoje djece.

Naizgled mirno imanje ubrzo otkriva mračnu prošlost, a neobični događaji postaju sve teže objašnjivi. Ipak, za razliku od prethodne serije, ovdje strah nije prvenstveno povezan sa porodičnom traumom, već sa sjećanjem, ljubavlju, gubitkom i nemogućnošću da se oprostimo od prošlosti.

Ovo je sporija i emotivnija serija, koja više naginje gotičkoj romansi nego klasičnom hororu. Nekim gledaocima upravo zbog toga neće biti jednako uzbudljiva kao prva sezona, ali njena atmosfera i način na koji gradi tragediju ostaju upečatljivi.

Prilikom ponovnog gledanja obratite pažnju na duhove koji se pojavljuju u pozadini. U prethodnoj seriji oni su uglavnom bili skriveni da bi pojačali osjećaj jeze, dok u Blaju imaju mnogo konkretniju ulogu u priči. Posebno pratite kućicu za lutke i položaj figura u njoj: raspored lutaka povezan je sa stvarnim događajima i ljudima na imanju.

Vrijedi obratiti pažnju i na odjeću i promjene u izgledu pojedinih likova, kao i na način na koji se scene ponavljaju iz različitih perspektiva. Serija ima sopstvena pravila o tome kako duhovi doživljavaju vrijeme, sjećanja i sopstvenu smrt. Kada ih jednom razumijemo, pojedini prizori dobijaju dodatnu težinu.

Presuda: "The Haunting of Bly Manor" najbolji je izbor za one koji žele horor sa melanholičnom, romantičnom atmosferom. Nije najstrašnija Fleneganova serija, ali je jedna od njegovih najtužnijih.

3. "Midnight Mass" (2021)

Za ljubitelje: sporog horora, religijskih tema, moralnih dilema i priča o zatvorenim zajednicama.

Zašto je gledati ponovo: zbog dijaloga, biblijskih motiva, simbolike i sitnih nagovještaja koji otkrivaju šta se zaista krije iza navodnih čuda.

Na izolovano ostrvo Kroket vraća se Rajli Flin, mladić koji nakon zatvorske kazne pokušava ponovo da pronađe svoje mjesto u zajednici. Istovremeno, na ostrvo stiže harizmatični sveštenik otac Pol. Njegov dolazak poklapa se sa neobičnim događajima i navodnim čudima koja bude religiozni zanos među stanovnicima.

"Midnight Mass" je možda najličnija Fleneganova serija. Iza priče o natprirodnom kriju se pitanja vjere, zavisnosti, krivice, oproštaja i ljudske potrebe da vjerujemo da postoji nešto što može da nas spasi. Serija ne ismijava vjeru, ali vrlo jasno pokazuje koliko opasna može postati kada je preuzmu strah, fanatizam i želja za moći.

Prilikom ponovnog gledanja najviše pažnje zaslužuju razgovori između Rajlija i Erin, kao i propovijedi oca Pola. Dijalozi često sadrže nagovještaje onoga što će se dogoditi, a biblijske reference nisu samo dekoracija – one su ključ za razumijevanje načina na koji likovi opravdavaju svoje postupke.

Obratite pažnju i na Rajlijev odnos prema alkoholu, njegovu krivicu i pokušaje da pronađe smisao nakon tragedije koju je izazvao. Flenegan je kasnije govorio o ličnim iskustvima sa vjerom i alkoholizmom kao važnom dijelu inspiracije za ovu priču. To joj daje dodatnu dimenziju, posebno kada znamo da se iza horor zapleta nalazi i autorovo lično preispitivanje.

Presuda: Ovo nije serija za one koji očekuju neprestanu akciju i brze preokrete. "Midnight Mass" traži strpljenje, ali nagrađuje gledaoce koji vole horor koji postavlja neprijatna pitanja i ostaje u mislima dugo nakon završetka.

4. "The Midnight Club" (2022)

Za ljubitelje: horor-antologija, priča unutar priče, mladih junaka i misterija koje se ne razrješavaju odmah.

Zašto je gledati ponovo: zbog priča koje članovi kluba pripovijedaju jedni drugima, ponavljajućih motiva i tragova o prošlosti doma Brajtklif.

U centru ove serije nalazi se grupa teško bolesnih tinejdžera koji žive u hospiciju Brajtklif. Svake noći okupljaju se u ponoć kako bi jedni drugima pričali horor-priče. Dogovaraju se i da će onaj ko prvi umre pokušati da stupi u kontakt sa ostalima iz zagrobnog života.

Svaka priča koju likovi pripovijedaju ima drugačiji stil i atmosferu, pa "The Midnight Club" povremeno djeluje kao mala horor-antologija unutar veće misterije. Ispod tih priča, međutim, nalazi se ozbiljnija tema: kako se mladi ljudi suočavaju sa smrću kada znaju da nemaju mnogo vremena.

Prilikom ponovnog gledanja vrijedi obratiti pažnju na povezanost priča koje tinejdžeri izmišljaju sa njihovim ličnostima, strahovima i iskustvima. One nisu samo način da se popuni vrijeme između događaja u hospiciju, već često otkrivaju ono što likovi ne umiju direktno da kažu jedni drugima.

Važno je znati i da je Netfliks otkazao seriju nakon prve sezone. Flenegan je kasnije javno otkrio planove za drugu sezonu i objasnio kako je namjeravao da razriješi glavne misterije, uključujući identitet misterioznog domara i prošlost doktorke Stenton. Zbog toga završetak prve sezone ne pruža zaokruženu priču kakvu imaju ostale Fleneganove miniserije.

Presuda: "The Midnight Club" možda nije najzaokruženije ostvarenje u njegovoj filmografiji, ali je zanimljiv zbog ideje i načina na koji povezuje horor sa strahom od smrti. Preporuka za gledanje uz napomenu da će neka pitanja ostati bez odgovora.

5. "The Fall of the House of Usher" (2023)

Za ljubitelje: Edgara Alana Poa, gotičkog horora, crnog humora, porodičnih intriga i priča o pohlepi.

Zašto je gledati ponovo: zbog brojnih književnih referenci, načina na koji su smrti članova porodice povezane sa Poovim djelima i skrivenih detalja u scenografiji.

Posljednja Fleneganova serija za Netfliks prati porodicu Ašer, čiji su članovi izgradili farmaceutsko carstvo, ali se suočavaju sa nizom misterioznih i brutalnih smrti. Priča je inspirisana djelima Edgara Alana Poa, a reditelj je njegove motive, likove i književne simbole prenio u savremeni svijet korporativne moći, pohlepe i porodične korupcije.

"The Fall of the House of Usher" je najrazigranija i najkrvavija Fleneganova serija. Svaka epizoda nosi naziv po nekom Poovom djelu, a sudbine članova porodice prate motive iz njegovih priča i pjesama. Zato je ponovno gledanje gotovo obavezno za ljubitelje književnosti – naročito ako žele da prepoznaju koliko je pažljivo svaka tragedija povezana sa književnim predloškom.

U epizodi "The Black Cat", na primjer, sudbina Lea povezana je sa istoimenom Poovom pričom. Viktorina i njena smrt podsjećaju na "The Tell-Tale Heart", dok je završnica serije snažno oslonjena na "The Raven" i "The Fall of the House of Usher". Reference nisu ograničene samo na naslove: pojavljuju se u imenima likova, predmetima, dijalozima i detaljima scenografije.

Vrijedi tražiti i veze sa drugim Fleneganovim djelima. U seriji se pojavljuju predmeti koji podsjećaju na "Ouija: Origin of Evil" i "Oculus", a pažljivi gledaoci mogu primijetiti i druge omaže njegovom ranijem radu.

Presuda: "The Fall of the House of Usher" idealan je za jesenje gledanje: raskošan, mračan, ciničan i pun književnih referenci. Najviše će uživati oni koji poznaju Poova djela, ali serija funkcioniše i kao samostalna priča o porodici koja je sopstvenu pohlepu zamijenila za moć.

Od koje serije početi?

Ako tražite najstrašniju i najuspjeliju cjelinu, počnite od "The Haunting of Hill House". Ako vam više odgovara gotička romansa, izaberite "The Haunting of Bly Manor". "Midnight Mass" je najbolji izbor za gledaoce koji žele horor sa ozbiljnim temama i dugim razgovorima, dok će "The Midnight Club" najviše odgovarati onima koji vole priče unutar priče i ne smeta im nedovršen zaplet.

Za kraj ostavite "The Fall of the House of Usher", posebno ako volite Edgara Alana Poa i uživate u otkrivanju skrivenih referenci. A ako ste sve ove serije već gledali, možda je upravo jesen pravo vrijeme da im se vratite. Kod Majka Flenegana drugi put rijetko gledamo istu priču – samo sada znamo gdje da tražimo.