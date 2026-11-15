Policija je pretresom prodajnog objekta i teretnog vozila pronašla 148 pakovanja duvana, ukupne težine 74 kilograma.

Izvor: Uprava policije

Policija je u Beranama pretresom teretnog vozila otkrila i oduzela 74 kilograma duvana, namijenjenog nedozvoljenoj trgovini i najavila da će protiv osumnjičenog vlasnika R.A. (64) podnijeti krivičnu prijavu, saopšteno je iz Uprave policije.

Naime, policija je izvršila pretres maloprodajnog objekta i teretnog motornog vozila marke “Mercedes” u vlasništvu jedne osobe iz Berana. Pretresom je pronađeno i oduzeto ukupno 148 pakovanja duvana, teških po 500 grama – ukupne težine 74 kilograma.

Sprovedena je kriminalistička obrada, tokom koje su, kako ističu, utvrđene činjenice na osnovu kojih se sumnja da pronađeni duvan pripada R.A.

“Sumnja se da je R.A. duvan kupio u Podgorici, te da ga je do Berana dovezao teretnim motornim vozilom koje je pozajmio od vlasnika vozila, a u kojem vozilu je ovaj duvan otkriven. On je, kako se sumnja, duvan u Podgorici nabavio radi daljeg stavljanja ove robe u promet na području Berana, iako ne posjeduje dozvolu za bavljenje trgovinom ove vrste robe”, preceiziraju iz UP.

Od R.A. je prikupljeno obavještenje na zapisnik.

Nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama R.A. stiču bitni elementi krivičnog djela nedozvoljena trgovina, te naložio da se protiv ovog lica podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo”, navode iz UP.

Uprava policije poručuje da nastavlja sa preduzimanjem aktivnosti usmjerenim na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje nedozvoljene trgovine i svih oblika ekonomskog kriminala.