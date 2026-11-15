Sud u Jordanu osudio je na smrt dvojicu braće i njihovog zeta zbog pucnjave na grčku pravoslavnu crkvu u pokrajini Karak, u kojoj je ubijeno devet, a ranjeno 34 ljudi.

Izvor: X/War Monitor/Printscreen

Sud u Jordanu osudio je trojicu muškaraca na smrt vješanjem zbog oružanog napada na crkvu počinjenog prošlog mjeseca, u kojem je ubijeno devet osoba, a još 34 su ranjene. Napad se dogodio 23. oktobra, kada su napadači otvorili vatru na ljude okupljene na hrišćanskoj sahrani u grčkoj pravoslavnoj crkvi u pokrajini Karak.

Jordanske oružane snage saopštile su danas da su trojica muškaraca proglašena krivima za počinjenje "terorističkih djela", nezakonito posjedovanje oružja, "promovisanje ideja terorističke organizacije" i "udruživanje radi vršenja terorističkih djela".

Osuđenici su dvojica braće iz Jordana i njihov zet. Nakon napada pobjegli su sa mjesta događaja, a policija ih je uhapsila tri dana kasnije. Njihovi identiteti nisu javno objavljeni. Pokrajina Karak poznata je po brojnoj hrišćanskoj zajednici, iako muslimani čine većinu stanovništva Jordana.

Napadači ranjeni tokom hapšenja

Snimci nadzornih kamera nastali na dan napada prikazuju trojicu naoružanih muškaraca kako prilaze Crkvi Svetog Đorđa u selu Hmud i otvaraju vatru. Na drugom snimku vide se mrtvi i ranjeni ljudi kako leže na tlu, dok oko njih vlada haos. Motiv napada još nije razjašnjen, a nije poznato ni zašto su napadači odabrali upravo tu crkvu.

⚡️Video showing the shooting of the church in Karak, Jordan, that left at least 6 dead https://t.co/hprTrWarUK — War Monitor (@WarMonltor)October 23, 2026

Nedugo nakon napada, jordanski kralj Abdulah II oglasio se na društvenoj mreži X i najavio oštar odgovor.

"Na teroristički napad u Karaku odgovorićemo najstrožim mjerama. Oni koji se zavaravaju mišlju da svojim mecima mogu podijeliti Jordance nemaju nikakve šanse pred našim jedinstvom", poručio je kralj.

Trojica napadača su nakon pucnjave pobjegla, a bezbjednosne snage pronašle su ih u napuštenoj kući u pokrajini Karak, južno od glavnog grada Amana. Prema tadašnjem saopštenju jordanske Uprave za javnu bezbjednost, osumnjičeni su odbili da se predaju i otvorili su vatru na pripadnike bezbjednosnih snaga.

Policajci su uzvratili vatru i ranili svu trojicu. Niko od pripadnika bezbjednosnih snaga nije povrijeđen tokom razmjene vatre. Kralj Abdulah pohvalio je bezbjednosne snage jer su osumnjičene gonile "do samog kraja".

Kao odmazda izvedeni vazdušni udari na ciljeve u Siriji

Nedjelju dana nakon napada na crkvu, Jordan je izveo vazdušne udare na ciljeve u Siriji za koje je njegova vojska tvrdila da pripadaju „terorističkim organizacijama”. Jordanske vlasti navele su da je riječ o odmazdi za napad u Karaku, prenosi Index.

Sirijski zdravstveni zvaničnici izjavili su za državne medije da je u napadu na selo u južnoj pokrajini Dara poginulo pet osoba, među kojima su bile žene, djeca i jedan stariji muškarac.

Jordanska vojska, sa druge strane, saopštila je da su njeni borbeni avioni ubili i ranili "nekoliko terorista", ne iznoseći dodatne pojedinosti.

Jordan je tvrdio da su napadi bili koordinisani sa sirijskom vladom, ali je Damask to osporio, navodeći da nije bio unaprijed obaviješten.

Smrtna kazna u Jordanu izvršava se vješanjem. Zemlja je od 2006. do 2014. godine imala nezvanični moratorijum na pogubljenja, a nova obustava izvršenja smrtnih kazni trajala je od 2017. do juna ove godine.