Policija je tokom kontrole vozila u mjestu Dobrilovina, na području Mojkovca, pronašla lovačku pušku sa redenikom i 13 metaka.

Izvor: Uprava policije

Policijski službenici su, naime, u mjestu Dobrilovina, Zabojsko jezero – opština Mojkovac, kontrolisali putničko motorno vozilo marke „Nissan Qashkai“, bjelopoljskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S.P.

“Pregledom vozila je, na zadnjem sjedištu, pronadjena lovačka puška marke „Escort magnum Hasan arms“, cal 12 GA, sa redenikom i 13 metaka, za koju imenovani nije posjedovao važeću dozvolu za oružje”, navodi policija.

O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je naložio sprovođenje daljih aktivnosti, a koji će se o kvalifikaciji krivičnog djela izjasniti naknadno.

“Borba protiv organizovanog kriminala, te lišenje slobode i procesuiranje članova OKG, OIL i njima bliskih lica ostaje u fokusu rada i djelovanja policijskih službenika, kao i suzbijanje nasilja i zloupotrebe vatrenog oružja koji ostaju apsolutni nacionalni prioritet Uprave policije”, navodi policija.