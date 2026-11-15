Kandidat za poreskog računovođu u Južnoj Koreji priznao je da je varao uz pomoć vještačke inteligencije na ispitu.

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Najbolje plasirani kandidat na nacionalnom ispitu za poreske računovođe u Južnoj Koreji priznao je danas da je koristio vještačku inteligenciju i da je varao na ispitu.

“Varao sam koristeći elektronske uređaje i generativnu vještačku inteligenciju. To što sam položio ispit sa najboljim rezultatom nije bio plod poštenog rada“, naveo je kandidat, koji se predstavio prezimenom Han, u izvinjenju objavljenom na Jutjub kanalu, preneo je Rojters.

On je u videu, noseći masku na licu, objasnio da je minijaturnom kamerom fotografisao ispitna pitanja, slao ih sistemu vještačke inteligencije, a zatim dobijene odgovore čitao na pametnom telefonu, prenosi agencija Tačno.

Time su opovrgnute ranije sumnje javnosti da je koristio pametne naočare sa vještačkom inteligencijom, što je on prethodno negirao, prenijela je agencija Blumberg.

Han je takođe naveo da je pisanu izjavu već predao policiji u Seulu i obećao punu saradnju u istrazi.

On se izvinio drugim kandidatima, stručnjacima i nadležnima, dodajući da se na ovaj korak odlučio iz straha za svoju budućnost i želje da roditelje učini ponosnim.

Ovaj skandal uslijedio je nakon višemjesečnih spekulacija, pošto je kandidat ostvario gotovo savršene rezultate na stotinama pitanja tokom dva ispitna roka, u aprilu i julu.

Slučaj je takođe dodatno podigao tenzije za organizatore južnokorejskog godišnjeg prijemnog ispita za fakultete, koji će biti održan u četvrtak.

"Predsjednička kancelarija ovo pitanje shvata veoma ozbiljno, a s obzirom na to da je prijemni ispit za fakultete sledeće nedelje, intenzivno radimo na pripremi protivmjera", izjavio je danas visoki zvaničnik predsjedničke kancelarije.

On je dodao da su izvještaji o mogućem varanju na ispitu za ovlaćene računovođe zabrinjavajući, dodajući da će šef kabineta predsednika za politička pitanja kasnije tokom popodneva sazvati hitan sastanak kako bi se razmotrio taj problem.

Premijerka Han Seok-suk je u petak priznala da u javnosti postoji zabrinutost zbog mogućeg varanja uz pomoć AI na predstojećem nacionalnom prijemnom ispitu za fakultete.

U saopštenju iz njenog kabineta navodi se da će se vlada temeljno pripremiti i pomno nadgledati cio ispitni proces, sve do samog kraja, kako bi osigurala da će biti sproveden na pravičan i regularan način.

(MONDO)