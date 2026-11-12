Birtašević od saradnje sa Karleušm prihodovao 555.000 €: Otkriveno i koliko je pjevačica zaradila za tri godine

Zoran Birtašević i Jelena Karleuša ostvarili su značajne prihode, ali i gubitke.

Izvor: Instagram printscreen / zoranbirtasevic

Višegodišnja saradnja Zorana Birtaševića i Jelene Karleuše po svemu sudeći bila je veoma značajna ne samo po njihovim rezultatima nego i po zaradi! O finansijskim rezultatima njihovih firmi svjedoče podaci iz Agencije za privredne registre, prema kojima je preduzetnička radnja doskorašnjeg producenta i dugogodišnjeg saradnika pop zvijezde za posljednje tri obračunske godine prijavila ukupne prihode veće od 550.000 eura.

I ona se oparila

Prema zvanično dostupnim podacima, Birtaševićeva firma, registrovana pod nazivom „Šoulab“, sa sjedištem u opštini Palilula, u 2023. godini ostvarila je prihode od 13.602.000 dinara, odnosno oko 116.058 eura. Naredne godine prihodi su iznosili 21.768.000 dinara, što je približno 185.734 eura, dok je tokom 2025. godine prijavljeno 29.987.000 dinara, odnosno oko 255.862 eura. Kada se sve sabere, ukupni prihodi ove firme za navedeni trogodišnji period iznose oko 557.654 eura

Međutim, prihod nije isto što i zarada, pa je za potpuniju sliku poslovanja važno sagledati i rashode, kao i konačan finansijski rezultat. Prema dostavljenim podacima, firma je u 2023. godini iskazala neto gubitak od 9.305.000 dinara, odnosno oko 79.394 eura. U 2024. godini gubitak je iznosio 4.607.000 dinara, približno 39.309 eura, dok je u 2025. godini dostigao 6.750.000 dinara, odnosno oko 57.594 eura.

S druge strane, finansijski rezultati firme Jelene Karleuše pokazuju da je i ona ostvarila značajne poslovne rezultate u istom periodu kao i Birtašević. Njena preduzetnička radnja „JK entertejnment Beograd“ ostvarila je, prema podacima koje smo analizirali, dobit od 84.417.000 dinara u 2023. godini, odnosno oko 720.282 eura. Tokom 2024. godine dobit je iznosila 94.464.000 dinara, što je približno 806.007 eura, dok je 2025. godine dostigla 115.917.000 dinara, odnosno oko 989.053 eura. Kada se podvuče crta, ukupna iskazana dobit ove firme za trogodišnji period iznosi oko 2.515.342 eura.

Inače, pojedini korisnici društvene mreže Iks komentarisali su ovih dana Birtaševićeve nekretnine i automobile, pitajući se na koji način je došao do luksuzne imovine.

„Kako si stekao ovaj stan u Beogradu? Malo je preluksuzan. Izgleda farmacija dobro plaća ili je samo Karli?“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je otišao korak dalje, pozivajući nadležne institucije da provjere porijeklo novca kojim je, kako tvrdi, Birtašević stekao nekretnine i automobile.

„Molim policiju Srbije da izvadi odakle Zoranu onoliki novac za stanove i automobile. Smatramo da je potkradanje u pitanju. Odakle dolazi onoliki novac?“, navedeno je u jednoj objavi.

Sada, kada su poznati navedeni podaci iz APR-a, jasnije je kakvi su finansijski rezultati njegovog poslovanja, mada oni sami po sebi ne potvrđuju porijeklo novca kojim je stečena luksuzna imovina.

Inače, tokom jučerašnjeg dana na portalu Kurira objavili smo da se Karleušina firma našla i u evidenciji Narodne banke Srbije zbog prinudne naplate. Prema dostupnim podacima NBS-a, račun preduzetničke radnje „JK entertejnment“ blokiran je 6. novembra, a prema stanju od 11. novembra blokada je trajala pet dana. Ukupan iznos blokade iznosi 788.703,15 dinara, odnosno približno 6.729 eura. U evidenciji je navedeno da je račun blokiran po osnovu prinudne naplate, ali iz dostupne dokumentacije nije moguće utvrditi kome se novac duguje niti po kom konkretnom osnovu je postupak pokrenut.

Ovo nije prvi put da se firma pjevačice našla u sličnoj situaciji. Prema evidenciji NBS-a, tokom prethodnih godina zabilježeno je više blokada računa. Prva je evidentirana 17. oktobra 2023. godine i trajala je jedan dan, da bi račun ponovo bio blokiran 25. oktobra iste godine, ovog puta na osam dana.

Nije ispunila obaveze

Slična situacija dogodila se i 26. septembra 2024. godine, kada je blokada trajala jedan dan. Potom je račun bio blokiran i od 1. do 12. oktobra ove godine, ukupno 11 dana, da bi 6. novembra ponovo dospio u blokadu.

Podsjećamo, prinudna naplata predstavlja postupak u kojem NBS, na osnovu odgovarajućeg izvršnog rješenja ili naloga, sprovodi naplatu dospjelih obaveza sa računa dužnika bez njegove saglasnosti.

Povodom ovih podataka obratili smo se Karleuši putem imejl adrese, ali do zaključenja ovog teksta odgovor nijesmo dobili.

Izvor: Kurir / MONDO