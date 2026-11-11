"Ne trebamo jedno drugom, ona jahtu, ja jahtu": Prekinuo prijateljstvo s Lepom Brenom, za sve kriv razvod od Dragice

Pjevač Miloš Bojanić otkrio je zbog čega je prekinuo dugogodišnje prijateljstvo sa Lepom Brenom, ističući da su se njihovi odnosi potpuno promenili nakon njegovog razvoda od prve supruge Dragice.

Izvor: Kurir

Bojanić je u emisiji „Pričaonica“ objasnio da je do zahlađenja došlo nakon što se razveo od Dragice, sa kojom je godinama bio u braku, a potom započeo novi život i ponovo se oženio.

Prema njegovim riječima, Brena je imala određeni stav o njegovoj odluci, što je, kako smatra, uticalo na njihovo prijateljstvo.

„Nije nešto funkcionisalo otkako sam se razveo. Četiri godine sam živio sam, pa se oženio. Imala je neki svoj stav vezano za to i hladili su se odnosi. Bez ijedne riječi, bez ičega, ništa, jednostavno zahlađenje. Toplo meni, toplo njoj. Ona jahtu, ja jahticu, ona kuću, ja kuću, ona kola, ja kola, ona pare, ja pare. I što bismo mi sad nešto... Ne trebamo jedno drugom pomagati, ne dugujemo jedno drugom ništa“, rekao je Miloš Bojanić.

Bojanić je i ranije govorio o odnosu sa Lepom Brenom, a jednom prilikom otkrio je da je pjevačica nakon njegovog razvoda od Dragice stala na stranu njegove bivše supruge.

Upravo je taj period, prema njegovim ranijim tvrdnjama, bio prekretnica u njihovom odnosu, koji se od velikog prijateljstva pretvorio u potpunu distancu.

(Informer, MONDO)