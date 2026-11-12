U meču protiv Memfisa, Jokić je odigrao skoro savršeno i istakao važnost agresivne igre.

Izvor: Denver Nuggets/YouTube screenshot

Denver je prethodne noći došao do tijesne pobjede protiv Memfisa (123:118), a Nikola Jokić odigrao je skoro savršen meč, uz tek jednu izgubljenu loptu za čak 37 minuta na parketu. Iako je Memfis bio blizu, čak i da odvede meč u produžetak, Jokić je možda prvi put ove sezone bio zadovoljan poslije meča i u njegovoj izjavi nije mogla da se čuje kritika ni na račun svoje igre, igre njegovih saigrača, pa ni publike koja ga je takođe iritirala.

"Mislim da nam je prvo poluvrijeme bilo zaista dobro. Kontrolisali smo utakmicu", rekao je Nikola Jokić poslije meča u kome je rekao da su uspjeli da se vrate na vrijeme u posljednjoj četvrtini i da ih je šut služio: "Mislim da smo dolazili do otvorenih pozicija za šut. U jednom trenutku nismo pogađali, a onda smo počeli. Mislim da smo na kraju utakmice imali nekoliko uzastopnih dobrih napada i nekoliko važnih skokova. Izgubljene lopte su bile veoma važan faktor za nas. Nismo ih mnogo gubili i to je u suštini to."

Zašto je Denver bio dobar?

Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Znamo koliko je Jokić uvijek analitičan poslije duela, pa je i ovoga puta imao šta da kaže o tome šta se promijenilo u igri njegovog tima u odnosu na neke prethodne partije: "Mislim da je ključ bio u tome što smo bili agresivni. Ako imaš otvoren šut, šutiraj. Mislim da je igra u napadu bila ključna. Kada igraš agresivno, čak i ako pogriješiš, to je agresivna greška. Mislim da je to možda bilo presudno. Stvarali smo otvorene pozicije za saigrače, šutirali smo čak i kada nismo pogađali. Mislim da je to bio ključ."

Posebno dobar bio je Džamal Marej koji je dao 17 od svojih 30 poena u posljednjoj dionici: "Igra zaista dobro još od početka sezone. Mi samo treba da ga pratimo. Mnogo nam znači i stvara prilike za sve ostale. Samo treba da podignemo nivo igre i pratimo njegov primjer", naglasio je Jokić i rekao da je Kanađanin podigao igru i u odbrani.

"Mislim da se u današnjoj NBA, zapravo u današnjoj košarci uopšte, mnogo toga rješava u situacijama jedan na jedan. Tu se vidi kako reaguješ kada se nađeš u situaciji u kojoj si u podređenom položaju. U tim situacijama je uradio mnogo dobrih stvari."

Vidjećemo da li će Jokić moći još koji put ove sezone da kaže ovakve lijepe stvari na račun igre Nagetsa, tek su na 6-4.

Kako je igrao Jokić?

Nikola Jokić protiv Memfisa Izvor: Youtube/Denver Nuggets

Malo je falilo da kapiten reprezentacije Srbije dođe do tripl-dabla. Zabilježio je 27 poena (10/16 iz igre), a imao je i 11 skokova i osam asistencija. Takođe, zabilježio je po ukradenu loptu i blokadu, a za 37 minuta na parketu izgubio je samo jednu loptu, što zvuči prosto nevjerovatno.