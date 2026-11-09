Oglasio se Zoran Birtašević: Karleuši poručio da se ne plaši prijetnji kriminalcima, spomenuo i dečka

Zoran Birtašević se oglasio na društvenoj mreži Iks, gdje je na pitanje zbog čega ne demantuje navode da je potkradao bivšu saradnicu i prijateljicu Jelenu Karleušu.

Izvor: Instagram printscreen / zoranbirtasevic

Nakon što je Jelena Karleuša u emisiji "Premijera - Vikend specijal" govorila o vezi sa 24 godine mlađim Aleksandrom Ševom i iznijela tvrdnje o poslovnim malverzacijama i krivičnim djelima, oglasio se njen nekadašnji najbliži saradnik i prijatelj Zoran Birtašević.

Birtašević se oglasio na društvenoj mreži Iks, gdje je odgovorio korisniku koji ga je pitao zbog čega ne demantuje navode da je potkradao pjevačicu. Njegova reakcija privukla je veliku pažnju, posebno zbog oštrih riječi koje je uputio na račun bivše drugarice.

Izvor: printscreen X

"Zato što sam pristojan, imam prilično strpljenja i želim da potisnem stravu koja mi se dogodila u najtežim trenucima. Na sve te moje osobine računa se kada se pakuju priče radi prikrivanja sopstvene strahote i sramote. Pitajte je kako je upoznala svog momčića. Fuj. Sledeći korak biće kompletna istina, bez da trepnem. Apsolutno me zabole za prijetnje krimosa koje dobijam da ćutim i slično", poručio je Birtašević.

Ipak, njegova objava nije dugo ostala dostupna, pošto ju je nakon određenog vremena obrisao. Posebnu pažnju izazvala je najava da bi mogao da iznese "kompletnu istinu", kao i tvrdnja da dobija prijetnje kako bi ćutao.