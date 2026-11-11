Radio-televizija Srbije oglasila se povodom zahteva za dostavljanje podataka o oko 50 sadašnjih i bivših zaposlenih. Iz RTS-a navode da dokumentacija nije dostavljena, dok je UNS izrazio zabrinutost zbog ovog slučaja.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Radio-televizija Srbije (RTS) u večerašnjem Dnevniku izvijestila je o polemici u javnosti povodom zahtjeva za dostavljanje podataka o oko 50 sadašnjih i bivših zaposlenih, kao i o snimku internog sastanka Informativnog programa koji je emitovan na televiziji Informer.

Iz RTS-a poručuju da zaposleni, nakon promjena u javnom servisu, program proizvode slobodno, profesionalno i odgovorno, te da su u službi svih građana Srbije, kojima jedino odgovaraju za svoj rad.

U saopštenju se navodi da iza aktuelnih polemika stoje pokušaji manipulacije i pritisaka na javni servis.

RTS objavio detalje zahtjeva za podacima o zaposlenima

Kako bi razjasnili okolnosti slučaja, iz RTS-a su objavili dio zvaničnog zahtjeva koji je javnom servisu dostavljen elektronskom poštom.

Prema njihovim navodima, zahtjev je stigao sa imejl adrese, a u njemu se traže podaci o tačno navedenim sadašnjim i bivšim zaposlenima.

Među traženim informacijama nalaze se ime i prezime zaposlenog, naziv radnog mjesta ili funkcije, organizaciona jedinica, program, redakcija ili služba u koju je raspoređen, kao i vrsta radnog angažovanja.

Na ovaj slučaj reagovali su dio zaposlenih RTS-a i Udruženje novinara Srbije (UNS), izražavajući zabrinutost zbog aktuelnih dešavanja na javnom servisu.

Iz UNS-a navode da zahtjev nije potpisalo fizičko ili pravno lice, kako je predviđeno zakonom, kao i da nije objašnjeno ko je, zbog čega i prema kojim kriterijumima sastavio spisak zaposlenih.

UNS: Nedopustivo je sastavljati i iščitavati spiskove zaposlenih

Udruženje novinara Srbije smatra da je neophodno hitno utvrditi okolnosti događaja na RTS-u i protivi se svakom obliku miješanja u uređivačku politiku javnog servisa, kao i pritiscima na novinare i urednike.

„Smatramo da je legitimno tražiti informacije o zaposlenima u javnom sektoru, ali da je nedopustivo sačinjavati i iščitavati spiskove, jer takva praksa ne vodi odgovornosti, već zastrašivanju“, poručuju iz UNS-a.

Advokat ovog udruženja objasnio je da RTS ne može da postupi po dostavljenom zahtjevu jer je nepotpun, ali da je dužan da ga vrati podnosiocu i zatraži njegovo uređenje u zakonom predviđenom roku.

Čitav slučaj na konferenciji za medije komentarisao je i nosilac liste „Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić.

Uskoković: Nikakvi dosijei nisu dostavljeni

Vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković izjavio je da javni servis nije dostavio takozvane dosijee o oko 50 sadašnjih i bivših zaposlenih.

Kako je objasnio, pravna služba RTS-a zatražila je od podnosilaca zahtjeva da imenuju osobu koja bi, u skladu sa zakonskim propisima, preuzela traženu dokumentaciju.

„Ništa iz kuće, nikakav dosije nije otišao nijednoj osobi. Moja namjera je bila samo da unutar redakcije upoznam zaposlene sa tim kakvi materijali dolaze i šta se traži“, rekao je Uskoković.

Dodao je da će procedura biti ispoštovana ukoliko budu ispunjeni svi zakonski uslovi, uključujući propise koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti.

Uskoković je istakao da je zadovoljan rezultatima Informativnog programa i gledanošću RTS-a, za koju tvrdi da nikada nije bila veća.

„Zaposleni rade 24 sata dnevno i ponosan sam na ono što su postigli u uslovima u kojima rade“, naveo je.

On je upozorio i da postoje pojedinci koji, prema njegovim riječima, pokušavaju da zaustave promjene na javnom servisu.

Preispituju se i ugovori pojedinih zaposlenih

Uskoković je otkrio i da je od nadležnih službi zatražio da ispitaju zakonske mogućnosti za eventualni raskid ugovora sa pojedinim kadrovima angažovanim u prethodnom periodu.

Kako je naveo, dio zaposlenih smatra da su pojedini radnici primljeni kroz nelegitimne procedure.

Kao primjer pomenuo je Vukašina Katića, koji je nakon angažmana na televiziji Pink prešao na RTS.

Prema informacijama koje je, kako tvrdi Uskoković, dobio, nekadašnja direktorka RTS-a Manja Grčić potpisala je sa Katićem 25. oktobra ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Zatražena istraga zbog snimka internog sastanka

Govoreći o snimku zatvorenog sastanka zaposlenih Informativnog programa RTS-a, koji je emitovan na televiziji Informer, Uskoković je naveo da je podnio prijavu direktoru Opštih poslova javnog servisa i zatražio hitnu istragu.

Uskoković je saopštio da su nadležne službe RTS-a utvrdile ko je dostavio snimak zatvorenog sastanka Informativnog programa, navodeći da su u toku zakonom propisani postupci kojima će se utvrditi odgovornost.

Na kraju je zaposlenima poručio da se posvete svom poslu i da ne rade protiv kuće u kojoj su zaposleni.