Bugarska policija uhapsila je rumunskog kamiondžiju zbog sumnje da je učestvovao u izazivanju teške saobraćajne nesreće, gdje je u lančanom sudaru 86 vozila stradalo 11 osoba.

Izvor: Hristo Rusev / AFP / Profimedia

Vozač kamiona koji je učestvovao u izazivanju teškog lančanog sudara na auto-putu „Trakija“ u Bugarskoj 10. novembra je uhapšen. To su saopštili predstavnici policije u Jambolu.

Vozač je rumunski državljanin i već je jednom saslušan, ali se očekuju i dodatni razgovori sa njim.

Za sada još uvijek nije jasno šta se tačno dešavalo sa kamionom neposredno prije nesreće – da li se zaustavio na kolovozu, kretao malom brzinom ili je izvodio neki manevar. U njega je udario autobus, nakon čega je uslijedio sudar sa desetinama drugih vozila.

Prema prvim informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, do prvog sudara došlo je na kolovoznoj traci u smjeru ka Burgasu, oko 289. kilometra auto-puta, na području između petlji „Zimnica“ i „Kabile“.

Teretno vozilo prepriječilo je put autobusu u kojem su se nalazili putnici. Potom je u njega udario drugi kamion koji je prevozio žito, a nakon toga i putnički automobil.

Lančani sudari zahvatili su obje kolovozne trake auto-puta. Prema zvaničnim podacima, u sudarima je učestvovalo ukupno 86 vozila – 63 u smjeru ka Burgasu i 23 u smjeru ka Sofiji.

U teškim nesrećama poginulo je 11 osoba, dok je više desetina ljudi povrijeđeno. Povrijeđeni su prevezeni u bolnice u Jambolu, Slivenu i Burgasu, prenijeli su bugarski mediji.

Kao jedan od glavnih mogućih uzroka tragedije navedena je iznenadna pojava guste magle. Prema svjedočenjima očevidaca, vidljivost je u početku iznosila oko 70–80 metara, ali je na mjestu nesreće naglo smanjena na svega desetak metara.

Istragu o saobraćajnim nesrećama preuzela je Nacionalna istražna služba, pod nadzorom Okružnog tužilaštva u Jambolu. Predstoji da se putem saslušanja, uviđaja i saobraćajno-tehničkih vještačenja utvrde tačan slijed događaja i uzroci nesreća.

(Telegraf/MONDO)