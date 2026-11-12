Iz SDT-a su saopštili da se zahtjev odnosi na četiri luksuzna sata i ukupno 96.550 eura u gotovini.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je od Višeg suda u Podgorici da trajno oduzme vrijedne ručne satove i novac od Cetinjana Jovana Vujovića i Mihaila Kneževića, za koje se navodi da predstavljaju imovinsku korist stečenu kriminalnom djelatnošću, prenose Vijesti.

Iz SDT-a su saopštili da se zahtjev odnosi na četiri luksuzna sata i ukupno 96.550 eura u gotovini.

„Zahtjevima se traži da sud od osuđenih trajno oduzme pokretne stvari – skupocjene ručne satove i gotov novac i to od osuđenog M.K. tri ručna sata marke 'Rolex' i jedan marke 'Longines' i 90.550 eura, a od osuđenog J.V. jedan ručni sat 'Rolex' i 6.000 eura. Zahtjevi za trajno oduzimanje sadrže i dokaze da je imovinska korist stečena kriminalnom aktivnošću“, saopštilo je SDT.

Iz tužilaštva su podsjetili da su Knežević i Vujović pravosnažno osuđeni presudom Višeg suda zbog krivičnog djela pranje novca.

„I to M.K. na kaznu zatvora od jedne godine, a J.V. na kaznu zatvora od dvije godine i dva mjeseca“, navodi se u saopštenju.