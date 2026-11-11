Očevici navode da je nakon pucnjave više osoba trčalo kroz naselje, dok su stanari sve posmatrali iz svojih domova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Jedna osoba izgubila je život, dok je druga povrijeđena u pucnjavi koja se večeras dogodila u Budvi, u restoranu u blizini glavnih semafora, saznaju „Vijesti“.

Prema dostupnim informacijama, tijelo ubijene osobe pronađeno je na pločniku ispred turskog restorana, dok je druga osoba, nakon ranjavanja, napustila mjesto događaja.

Policija je povrijeđenog pronašla u blizini Osnovne škole, nakon čega je vozilom Hitne pomoći prevezen u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja ljekarske pomoći. Kod njega su, kako se navodi, pronađena dva pištolja.

Prema nezvaničnim informacijama, za još dvije osobe koje su se udaljile sa mjesta pucnjave policija intenzivno traga. U incidentu su, prema prvim saznanjima, učestvovali turski državljani.

Očevici navode da je nakon pucnjave više osoba trčalo kroz naselje, dok su stanari sve posmatrali iz svojih domova.

Policija je blokirala glavnu raskrsnicu u gradu, a na terenu su u toku pretresi restorana i prikupljanje informacija od svjedoka.

Iz Uprave policije potvrđeno je da je jedna osoba stradala u oružanom incidentu, koji je prijavljen oko 21.10 časova.

„Večeras je, oko 21:10 časova, Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Budva prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Izlaskom na lice mjesta utvrđeno je da je jedno lice lišeno života. Odmah nakon događaja, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva uspostavili su blokade i preduzeli hitne mjere i radnje na identifikaciji, lociranju i hvatanju izvršioca nakon izvršenog krivičnog djela“, saopšteno je iz policije.

Kako su naveli, policijski službenici su tokom potrage locirali i priveli jednu osobu, a pronašli su i vatreno oružje – dva pištolja, kao i druge tragove koji bi mogli biti značajni za istragu.

O slučaju je obaviješten državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koji rukovodi uviđajem i daljim izviđajnim radnjama.

„Prema prvim informacijama, u događaju su učestvovali strani državljani. U toku su dalje policijsko-tužilačke aktivnosti, kao i druge mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja. O ishodu preduzetih aktivnosti javnost će biti blagovremeno obaviještena“, navodi se u saopštenju Uprave policije.