Aronu Orbanu, mlađem bratu bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, i njegovoj partnerki određen je pritvor do mjesec dana u Budimpešti.

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Brat bivšeg premijera i troje njegovih saučesnika privedeni su u ponedjeljak zbog osnovane sumnje da su u sastavu kriminalne grupe i iz koristoljublja izvršili krivično djelo krijumčarenja ljudi. Tužilaštvo je zatražilo određivanje pritvora za sve četvoro.

Sudija za prethodni postupak odredio je pritvor i vanbračnoj partnerki Arona Orbana. Osumnjičenom G. B. određena je mjera zabrane napuštanja zemlje uz policijski nadzor, dok se M. J. brani sa slobode.

Rješenje nije pravosnažno, a pravo žalbe imaju i osumnjičeni i tužilaštvo. O žalbama će odlučivati Apelacioni sud u Budimpešti, piše Index.hu.

Sud se pozvao na međunarodne veze

Portparol Apelacionog suda u Budimpešti potvrdio je saznanja medija o sudskoj odluci za sve četvoro osumnjičenih. Za M. J. naveo je da nijesu postojale okolnosti koje bi opravdale određivanje pritvora. Prema riječima portparola, u slučaju preostalo troje osumnjičenih sudija je utvrdio opasnost od bjekstva i skrivanja, s obzirom na to da posjeduju razgranate međunarodne veze.

Na osnovu toga određen je pritvor Aronu Orbanu i njegovoj partnerki, dok je osumnjičenom G. B. izrečena mjera zabrane napuštanja zemlje.

U slučaju Arona Orbana i njegove partnerke, prema riječima portparola, utvrđena je i opasnost od uticaja na svjedoke i postupak, zbog čega blaža mjera nije bila dovoljna, već je morao biti određen pritvor. O kauciji nije bilo riječi. Sud će naknadno izdati detaljno saopštenje o ovoj odluci.

Branilac osumnjičenog G. B. izjavio je da njegov klijent ni ranije nije namjeravao da napusti zemlju, pa ograničenja u okviru izrečene mjere nadzora suštinski ne mijenjaju njegov položaj.

Ročište trajalo šest sati

Sjednica je počela u srijedu u 10 časova prije podne. Prvi je u zgradu, sa lisicama na rukama i u pratnji dvojice policajaca, uveden G. B., dugogodišnji poslovni partner Arona Orbana. Prema pisanju mađarskih medija iz 2024. godine, on je snimio audio-zapis na kojem se Aron Orban u Kabinetu premijera žalio komesaru Davidu Heju zbog blokiranih zahtjeva za vize.

Sa lisicama na rukama i uz policijsku pratnju u sud je potom dovedena i Orbanova vanbračna partnerka, a zatim je sproveden i sam Aron Orban, takođe vezan lisicama.

Branilac Arona Orbana, Eva Edit Šalkhaz, uoči sjednice navela je da je njen klijent nedjeljama prije hapšenja samoinicijativno stupio u kontakt sa Nacionalnom kancelarijom za povraćaj imovine i zaštitu dobara (NVVH).

Dostavio je sve svoje podatke i naglasio da će se odazvati svakom pozivu. Aron Orban uložio je prigovor na rješenje o zadržavanju, kao i na samu osnovanost sumnje.

Šta ga sada čeka?

Pritvor je određen na mjesec dana, nakon čega će sud ponovo razmatrati odluku i može ga produžiti ili zamijeniti blažom mjerom obezbjeđenja prisustva. Zbog uloženih žalbi, rješenje suda nije pravosnažno sve dok drugostepeni sud ne donese konačnu odluku.

Uloga Arona Orbana u spornim poslovima sa vizama dospjela je u javnost u oktobru 2024. godine, nakon što je procurio snimak njegovog razgovora sa Davidom Hejom, a slučaj je tokom 2025. godine detaljno istražen u medijima. Tužilaštvo je u aprilu, u okviru povezanog predmeta, već pritvorilo dvojicu Orbanovih saradnika.

Za Arona Orbana, kao i za sve ostale osumnjičene u ovom postupku, važi pretpostavka nevinosti sve do donošenja pravosnažne sudske presude.