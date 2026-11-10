Povod za sukob bilo je njeno komentarisanje nominacija, a Janjuš je udario na muzičku zvijezdu.

Izvor: Pink printscreen

Tokom emisije "Izbor potrčka" u rijalitiju „Elita“ došlo je do neviđenog verbalnog okršaja kada je Marko Janjušević Janjuš brutalno napao muzičku zvijezdu Bebi Dol, sasuvši joj u lice niz uvreda.

Povod za sukob bio je komentar pjevačice tokom analize nominacija, kada se osvrnula na cimerku Anđelu i njeno ponašanje u Bijeloj kući.

Bebi Dol je otvoreno iznijela svoj stav o Anđeli, istakavši da sumnja u njenu iskrenost:

"Nije mi bila namjera da unakazim bilo koga. Pokušala sam da kažem da njena osjetljivost dolazi iz ranijeg utiska o njoj – da je to lijepa, odvažna djevojka mediteranskog tipa, ima kalup. Ona jeste dobra osoba, ali nemam utisak da je iskrena. Prvih mjesec dana imala je intrige sa Carem, nije se povukla na vrijeme i ostala dostojanstvena. Zatim je bila ta neslana šala koja mi se nije dopala... To društvo – Jasenka, Burek, Janjuš. U to društvo je upala bez razmišljanja“, rekla je Bebi Dol.

"Narkomanko i alkoholičarko!"

Pominjanje njegovog imena izvelo je Janjuša iz takta. Bivši košarkaš je odmah skočio s mjesta i počeo da viče:

"Kakvo društvo ti spominješ? Pričaj ti malo o sebi, narkomanko i alkoholičarko! Dvanaest godina piješ po dragstorima na Vračaru. Mašeš tim rukama... Ti, alkoholičarka, došla si ovdje nekome da glumataš! Mš tamo, stoko! Dosta sam ja bio dobar prema vama“, grmeo je Janjušević u Bijeloj kući.

Sanja Grujić skočila u zaštitu

Kada je vidjela šta se dešava, u sukob se umiješala Sanja Grujić kako bi zaštitila pjevačicu od Janjuševih napada:

Vidi opis "Alkoholičarko, 12 godina piješ po dragstorima na Vračaru": Skandalozne uvrede na račun Bebi Dol Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/sanjagrujic_official Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/sanjagrujic_official Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/sanjagrujic_official Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Koji si ti košarkaš?", pitala ga je Sanja, na šta je Janjuš uzvratio pitanjem koga to ona brani.

"Ja branim Bebi Dol!“, odbrusila mu je Sanja, nakon čega je u Bijeloj kući nastao potpuni metež.