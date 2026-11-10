logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Alkoholičarko, 12 godina piješ po dragstorima na Vračaru": Skandalozne uvrede na račun Bebi Dol

"Alkoholičarko, 12 godina piješ po dragstorima na Vračaru": Skandalozne uvrede na račun Bebi Dol

Autor Đorđe Milošević
0

Povod za sukob bilo je njeno komentarisanje nominacija, a Janjuš je udario na muzičku zvijezdu.

Skandalozne uvrede na račun Bebi Dol Izvor: Pink printscreen

Tokom emisije "Izbor potrčka" u rijalitiju „Elita“ došlo je do neviđenog verbalnog okršaja kada je Marko Janjušević Janjuš brutalno napao muzičku zvijezdu Bebi Dol, sasuvši joj u lice niz uvreda.

Povod za sukob bio je komentar pjevačice tokom analize nominacija, kada se osvrnula na cimerku Anđelu i njeno ponašanje u Bijeloj kući.

Bebi Dol je otvoreno iznijela svoj stav o Anđeli, istakavši da sumnja u njenu iskrenost:

"Nije mi bila namjera da unakazim bilo koga. Pokušala sam da kažem da njena osjetljivost dolazi iz ranijeg utiska o njoj – da je to lijepa, odvažna djevojka mediteranskog tipa, ima kalup. Ona jeste dobra osoba, ali nemam utisak da je iskrena. Prvih mjesec dana imala je intrige sa Carem, nije se povukla na vrijeme i ostala dostojanstvena. Zatim je bila ta neslana šala koja mi se nije dopala... To društvo – Jasenka, Burek, Janjuš. U to društvo je upala bez razmišljanja“, rekla je Bebi Dol.

"Narkomanko i alkoholičarko!"

Pominjanje njegovog imena izvelo je Janjuša iz takta. Bivši košarkaš je odmah skočio s mjesta i počeo da viče:

"Kakvo društvo ti spominješ? Pričaj ti malo o sebi, narkomanko i alkoholičarko! Dvanaest godina piješ po dragstorima na Vračaru. Mašeš tim rukama... Ti, alkoholičarka, došla si ovdje nekome da glumataš! Mš tamo, stoko! Dosta sam ja bio dobar prema vama“, grmeo je Janjušević u Bijeloj kući.

Sanja Grujić skočila u zaštitu

Kada je vidjela šta se dešava, u sukob se umiješala Sanja Grujić kako bi zaštitila pjevačicu od Janjuševih napada:

"Koji si ti košarkaš?", pitala ga je Sanja, na šta je Janjuš uzvratio pitanjem koga to ona brani.

"Ja branim Bebi Dol!“, odbrusila mu je Sanja, nakon čega je u Bijeloj kući nastao potpuni metež.

Tagovi

bebi dol Marko Janjušević Janjuš

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ