Novi detalji istrage Periševog slučaja otkrivaju kako je mladić završio na psihijatrijskoj klinici nakon što je zabrinuta porodica pozvala policiju.

Izvor: Youtube/RTL/Facebook / Atletski klub Agram/Printscreen

Hrvatski portal Indeks saznaje nove detalje iz istrage protiv četvorice medicinskih tehničara osumnjičenih za teško ubistvo sportiste Kristijana Josipa Periša (32), koji je 21. oktobra preminuo u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" u zagrebačkom Jankomiru.

Prema informacijama kojih su došli iz pouzdanih izvora, policija je kobnog dana intervenisala i na njegovoj porodičnoj adresi, prije nego što je završio u bolnici.

Intervencija je uslijedila nakon dojave člana porodice da je Periš u psihički rastrojenom stanju i da ima paranoične misli. Istoga dana porodica je zatražila i hitnu medicinsku pomoć zbog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Novi detalji proizilaze iz policijskih izvještaja i službenih bilješki prikupljenih tokom kriminalističke istrage. Iz njih se može rekonstruisati dio događaja koji su prethodili Periševoj smrti, uključujući intervenciju policije kod kuće, dvije intervencije u bolnici i njegovo ponašanje prema medicinskom osoblju.

Policija intervenisala na porodičnoj adresi

Prema iskazu jedne od Periševih sestara, porodica je toga dana zatražila i hitnu medicinsku pomoć jer mu se pogoršalo zdravstveno stanje. Nakon toga primljen je na psihijatriju Klinike "Sveti Ivan".

Međutim, prema informacijama hrvatskog medija, Periš je samo ostavljen u bolnici, i već dok je čekao da ga ljekari pregledaju, počeo je da pravi probleme. Zbog toga je policija istoga dana dvaput intervenisala i u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan".

"Ne želim da uđem, prošli put ste me gušili i vezali"

Iz službene bilješke proizilazi da su dežurna doktorka hitnog prijema Silvana Jelavić i radnik klinike Dražen Šenjuga prijavili da imaju problema s pacijentom koji ih verbalno napada, vrijeđa, te prijeti da će pobiti osoblje i sve muslimane.

Međutim, prema policijskom izvještaju, kada su službenici u 15:23 razgovarali s doktorkom Jelavić, Periš je već sjedio na klupici i nije pružao nikakav otpor niti bio agresivan.

Nakon nekog vremena pristao je da uđe u bolnicu, ali je prije toga poručio:

"Ne želim da uđem unutra, prošli put ste me gušili i vezali za krevet, ne želim da me doktori diraju, hoću da pričam samo s policijom", rekao je tada, piše Index.

Nakon što je ušao u bolnicu, primio je terapiju. Policajci su naveli da tokom njihovog postupanja nije bio agresivan, već je sarađivao sa zdravstvenim radnicima i policijskim službenicima. Policajci su ponovo pozvani u bolnicu oko 17 časova. Ni tada nisu morali više da intervenišu. Zatekli su doktorku Luciju Mance Šenjuga i medicinske tehničare, kao i Periša, koji je već bio vezan za krevet.

Doktorka je policajcima rekla da su ga uspješno fiksirali za krevet i da više nema potrebe za policijskim postupanjem. Izjavila je i da Periš nikome od medicinskog osoblja nije prijetio niti ih ugrožavao, te da nisu utvrđeni elementi prekršaja ili krivičnog djela. Policajci su nakon toga napustili bolnicu.

Snimak video-nadzora otkriva detalje smrti

Prema informacijama iz istrage, postupanje četvorice medicinskih tehničara koje je završeno Periševom smrću dogodilo se između 20:02 i 20:12 časova u sobi 1A muškog Odeljenja integrativne psihijatrije.

Istražitelji navode da je Periš, dok je bio vezan za krevet, tokom duševne rastrojenosti pokušavao da se oslobodi i ustane. Snimak video-nadzora, koji je pregledala policija, prikazuje ga kako leži budan na krevetu, vezan kaiševima za noge, ruke i grudi.

Prema opisu snimka, trojica medicinskih tehničara rukama su ga pritiskala prema krevetu, dok je četvrti zatezao kaiševe. Potom mu je jedan pritisnuo lice, a drugi stavio jastuk na glavu. Dvojica su kolenima pritiskala njegov vrat, dok su ga ostali udarali u glavu i stomak.

Prema policijskom izvještaju, osumnjičeni su nastavili da pritiskaju jastuk na Periševo lice i koljenima mu pritiskaju vrat čak i nakon što je prestao da pruža otpor. U nastavku snimka vidi se pokušaj reanimacije.

Porodica posumnjala u objašnjenje doktorke

Prema iskazu Periševe sestre, porodica je uveče iz bolnice dobila vijest da je Kristijan preminuo. Kada su došli u bolnicu, osoblje im u početku nije dalo da vide njegovo tijelo. Doktorka im je, prema sestrinom iskazu, rekla da je bio agresivan, da su mu davali terapiju, da su ga vezali i da je prestao da diše.

Porodica je kasnije na njegovom tijelu primijetila plave otiske oko vrata, ranice ispod usne i tragove krvi. Doktorka im je, prema onome što je sestra ispričala policiji, rekla da su povrede posledica intubacije.

Članovi porodice policiji su takođe prenijeli da im je u bolnici rečeno kako je Periš preminuo od zastoja srca. Takvo objašnjenje pobudilo je njihove sumnje, posebno zbog povreda koje su vidjeli na tijelu.

Preliminarnom obdukcijom kasnije su utvrđeni brojni krvni podlivi, oguljotine, prelomi više rebara i grudne kosti, kao i edem pluća i mozga. Konačan uzrok smrti u trenutku pokretanja istrage još nije bio utvrđen. Odgovor bi trebalo da da sudsko-medicinsko vještačenje.

Protiv četvorice medicinskih tehničara pokrenuta je istraga zbog sumnje na teško ubistvo posebno ranjive osobe.