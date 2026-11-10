Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Marko Parezanović iz BIA biće pozvani kao svjedoci na suđenju Darku Šariću za pranje novca.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Marko Parezanović iz Bezbjednosno-informativne agencije biće pozvani kao svjedoci u postupku u kom se Darku Šariću sudi za pranje novac. To odluku upravo je saopštio sudija koji predsjedava sudskim vijećem u tom postupku Vladan Ivanković, javlja reporterka Insajdera.

Kako javlja reporterka Insajdera, svi okrivljeni u ovom postupku su napustili sudnicu, a ostali su njihovi advokati.

Darku Šariću i drugim optuženima sudi se pred Posebnim odjeljenjem Višeg suda u Beogradu zbog sumnje da su "oprali" najmanje 20 miliona eura stečenih trgovinom narkoticima. Šarić je 2020. godine prvostepeno bio osuđen na devet godina zatvora u ovom postupku, ali je presuda dvije godine kasnije ukinuta i naloženo je ponovno suđenje.

Tokom izricanja prvostepene presude tadašnji predsjednik vijeća sudija Siniša Petrović je rekao da je nesumnjivo utvrđeno da je novac kojim je Šarić raspolagao zarađen od prodaje kokaina, te da se presuda temelji na velikom broju dokaza. Sa druge strane, Apelacioni sud je presudu ukinuo nalazeći da je nejasna i protivrječna.

U pitanju je jedan od vremenski najdužih sudskih postupaka u praksi Posebnog odjeljenja Višeg suda, pošto je optužnica podignuta još 2010. godine.