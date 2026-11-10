Studentska lista predlaže da rijaliti programi na televizijama sa nacionalnom frekvencijom traju najviše 45 minuta dnevno, uz zabranu prenosa uživo, kao i da kultura i obrazovanje zauzimaju najmanje 30 odsto programa.

Izvor: Spasa DAKIC / Sipa Press / Profimedia

Studentska lista je u svom velikom planu od 11 tačaka za reforme u Srbiji najavila i niz promjena u oblasti medija, televizijskog programa, kulture i zaštite dece.

Među predlozima je ograničavanje rijaliti programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, povećanje udjela kulturnih, obrazovnih i dečjih sadržaja, kao i izmjene zakona kojima bi se spriječio uticaj političkih i ekonomskih centara moći na informisanje.

Prema predlogu Studentske liste, rijaliti programi na televizijama sa nacionalnom frekvencijom mogli bi da se emituju najviše 45 minuta dnevno, i to isključivo nakon 23 časa. Predviđeno je i da se ukine njihov prenos uživo, dok bi se ista ograničenja odnosila na reprize, specijale i vanredna uključenja.

U planu se navodi da bi emiteri morali da obezbijede slobodnu i informisanu saglasnost punoljetnih učesnika, kao i da uvedu mogućnost trenutnog prekida programa u slučaju nasilja, prijetnji ili govora mržnje.

To bi značilo da bi cjelodnevni rijaliti sadržaji ostali dostupni putem televizijskih platformi uz pretplatu, uz starosna ograničenja i roditeljsku kontrolu.

Kultura na televiziji, u školama i malim mjestima

Jedan od predloga odnosi se na povećanje zastupljenosti naučno-obrazovnog, kulturno-umjetničkog, dokumentarnog i dječjeg programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Studentska lista predlaže da ovi sadržaji čine najmanje 30 odsto ukupnog godišnje emitovanog programa.

Ova obaveza bila bi uslov za dobijanje novih i obnavljanje postojećih dozvola za nacionalnu frekvenciju, a detaljna pravila bila bi uređena zakonom.

Planom je predviđeno i da se izmjenama Zakona o oglašavanju omogući besplatno oglašavanje kulturnih sadržaja. Škole, ustanove kulture i umjetnička udruženja dobili bi predlog obaveznog protokola o saradnji, dok bi ustanove kulture morale da organizuju besplatne programe za djecu i mlade.

Poseban dio predloga odnosi se na manja mjesta i sela. Studentska lista najavljuje proširenje mreže lokalnih kulturnih centara i domova kulture, uz poseban budžetski fond namijenjen obnovi postojećih objekata i organizovanju besplatnih programa.

Izmjene medijskih zakona i kontrola uticaja na informisanje

U dijelu plana koji se odnosi na medije, Studentska lista navodi da nijedan centar moći, bilo da je riječ o vlasti, vlasnicima medija ili distributerima, ne bi smio da ima kontrolu nad javnim informacijama.

Predložene su izmjene medijskog sistema kojima bi se, kako se navodi, riješila pitanja prikrivene kontrole medija, korišćenja javnog novca za nagrađivanje medija koji se smatraju podobnim, kao i uticaja distributera na dostupnost televizijskih kanala široj publici.

U dokumentu se ističe da bi svako pravilo moralo da ima jasno određeno tijelo nadležno za nadzor, rokove za sprovođenje i mehanizam za provjeru rezultata.

Kao primjeri problema koje bi novi propisi trebalo da rešavaju navedeni su slučajevi novinara kojima je naređeno da objave neistinite informacije, građana koji su meta lažnog izvještavanja, lokalnih redakcija kojima su uskraćena javna sredstva i televizijskih kanala koji su uklonjeni iz ponude distributera.

Studentska lista predlaže da se zakonski paket usvaja tokom dvije godine, uz redovnu i detaljnu provjeru njegove primjene do isteka četvrte godine.

Predlozi o rijaliti programima, većem udjelu kulturnih sadržaja i promenama medijskih zakona dio su šireg plana od 11 tačaka kojim Studentska lista predstavlja svoje prioritete za reforme u Srbiji.