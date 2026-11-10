Mještani Svetog Stefana i Pržna sa sinoć održanog zbora građana Mjesne zajednice “Sveti Stefan” dali su rok Vladi Crne Gore da ukoliko u narednih sedam dana ne obustavi sve građevinske radove u Miločerskom parku da će blokirati gradilište.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podsjećamo, na mjestu nekadašnjeg hotela Kraljičina plaža , gradi se kompleks Janu - Kraljičina plaža , investitor je kompanija Adriatic properties , zakupac elitnog hotelskog kompleksa Sveti Stefan Miločer.

Mještani su sa sinoć održanog zbora pozvali da sve izgrađeni kapaciteti moraju da budu isključivo hotelski, te da se protive izgradnji stanova za tržište, pišu Vijesti.

"Donesena je odluka apsolutnom većinom, bez glasova protiv, da se Vladi Crne Gore da rok od sedam dana da se obustave građevinski radovi, kao i ono što je izgrađeno da se adaptira u hotel, bez dodatne gradnje i bez prodaje stanova - ili, u suprotnom, mještani kreću u totalnu blokadu gradilišta", rečeno je Vijestima iz Mjesne zajednice.