Istražitelji provjeravaju šta se događalo u apartmanu neposredno prije tragedije. Muškarac koji je bio sa djevojkom saslušan je u policiji, a njegov iskaz, tragovi iz stana i poruke pronađene u njenom telefonu dio su istrage.

Izvor: RINA.RS

Obdukcioni nalaz tijela 23-godišnje državljanke Rusije, čije je tijelo juče pre podne pronađeno na platou ispred stambene zgrade u širem centru Zlatibora, pokazao je da je smrt nastupila usled pada sa visine.

"Na tijelu nisu pronađene povrede koje bi ukazivale na to da je smrt nastupila kao posledica nekog drugog oblika nasilja", potvrđeno nam je u Višem javnom tužilaštvu u Užicu.

U međuvremenu je utvrđen i identitet stradale djevojke. Riječ je o A. Z. (23), državljanki Rusije, koja je boravila u iznajmljenom apartmanu u zgradi na Zlatiboru ispred koje je pronađeno njeno tijelo.

Iako rezultati obdukcije ukazuju na to da je smrt nastupila usled pada, okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja i dalje su predmet policijske i tužilačke istrage.

Prema saznanjima iz izvora bliskih istrazi, u apartmanu u kojem je boravila djevojka primijećeni su tragovi lomljenja, što je jedan od detalja koji se provjeravaju u okviru utvrđivanja svih okolnosti događaja. U apartmanu se, osim nje u momentu kada je pala, nalazio i jedan državljanin Rusije, koji je nakon tragedije saslušan u policiji.

"Muškarac je u policiji izjavio da se djevojka sama ubila, odnosno da je skočila iz apartmana, dok se on u tom trenutku nalazio u kupatilu. Nakon saslušanja je pušten, ali mu je oduzet pasoš, s obzirom na to da se provjere i dalje nastavljaju", navodi izvor blizak istrazi.

Prema istom izvoru, u mobilnom telefonu stradale djevojke pronađene su poruke koje ukazuju na to da je ranije govorila o samoubistvu. I ovaj podatak dio je materijala koji se provjerava kako bi se rekonstruisalo šta se događalo u periodu neposredno prije njenog pada.

Policija i nadležno tužilaštvo nastavljaju rad na utvrđivanju svih činjenica, uključujući okolnosti boravka djevojke u apartmanu, iskaz muškarca koji je bio sa njom, kao i druge tragove i dokaze prikupljene tokom uviđaja.

(Kurir/Mondo)