Željko Mitrović progovorio o gašenju Pinka: Uživo u emisiji otkrio da plaća državi 20 miliona eura godišnje (Video)

Vlasnik Pink Media Group pojavio se sinoć u emisij "Hit tvit" kako bi uveo svog prijatelja, bivšeg predsjednika Aleksandra Vučića, i sam odgovorio na pitanja koja se poslednjih dana postavljaju na društvenim mrežama.

Izvor: Pink

Nekadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć u emisiji "Hit Tvit” na televiziji Pink, što je privuklo veliku pažnju domaće javnosti.

U studio ga je uveo vlasnik Pink televizije Željko Mitrović, koji je potom objasnio razlog svog dolaska u emisiji, ali i sam odgovorio na nekoliko pitanja voditeljke Verica Bradić, među njima i "zar nije pobjegao u inostranstvo".

"Gospodine Mitroviću, otkud vi ovdje, zar niste pobjegli u London, 4 aviona…"

Izvor: Pink

"Evo me, ja sam i u Majamiju, i u Moskvi i u Londonu, a istina je da sam bio u Čačku do prije sat i po, imao sam tamo nekakve poslove, ali sam žurio da se vratim zato što sam insistirao da prijtelja prije svega, koji mi je prijatelj 40 godina, mi smo zajedno bili u gimnaziji, doduše ja sam bio hemičar, on novinar, i evo, posle 40 godina imao sam potrebu da lično uvedem prijatelja. Prijateljstva su važna baš u ovakvim situacijama. Lako je biti prijatelj kad sunce sija i kad ptice pjevaju", rekao je Mitrović, nakon čega je usledilo novo pitanje:

"Mnogi to nisu očekivali", rekla je voditeljka, na šta je Vučić dodao: "Da budem iskren, nisam ni ja", a potom nastavila:

"Najavljuju vaše hapšenje, gospodine Mitroviću, hoćete li bježati, kakve su vam namjere?"

"Toliko smo u ovoj državi pričali o institucijama, a na kraju se sve svelo na to da državom upravljaju tviter profili i Instagram nalozi. Da bi neko bio uhapšen moraju da postoje neki razlozi. Pošto nikog nisam ubio, ništa nisam ukrao, plaćam poreze državi 20 miliona eura godišnje, tako da se tu osjećam prilično komforno, osim ako krivično djelo nije prekomjerno partijanje, tu bih možda mogao da padnem. Sve ostalo – welcome.

"Najavljuju gašenje Pinka", nastavila je voditeljka, na šta je Mitrović dao sledeći odgovor:

"Moraju da kažu kog Pinka pošto ih imamo 80, tako da…"

"Mislim da su mislili na nas?"

"To je samo brend, televizija je program, a ne njena robna marka. Nije to baš tako lako", rekao je Mitrović.

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