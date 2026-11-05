Vesna Zmijanac nije bila kod ćerke na vjenčanju: Nikolija šokirala otkrićem, evo da li je uzela Reljino prezime

Nikolija Jovanović je prvi put progovorila o tajnom vječanju i odnosu sa mamom Vesnom.

Izvor: MONDO

Beograd večeras vrvi od poznatih ličnosti koji poziraju na crvenom tepihu, a među njima pojavila se i Nikolija Jovanović, koja je prvi put progovorila o tajnom vječanju i odnosu sa mamom Vesnom.

Na samom početku Nikolija je priznala da je uzela Reljinu prezime, te da je uživala u danu kom se i papirološki obavezala na ljubav i brak.

Ovako je to izgledalo:

Vesna nije bila na ćerkinom vjenčanju

Ono što je mnoge iznenadilo je svakako činjenica da Vesna Zmijanac nije prisustvovala tom danu, ipak Nikolija ne bi pravila senzaciju od te informacije, pa otkriva da majku nije pozvala iz razloga zato što je vjenčanje bilo potpuno tajno.

Nadovezala se i na Vesnino zdravlje, za koje ne može da kaže da je sjajno, ali da je trenutno dobro, iako varira iz dana u dan. Otkrila je i da će Vesna biti dio njenog koncerta. Poslušajte šta je još ispričala:

Pogledajte 04:34 Nikolija Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Relja se nakon vjenčanja oglasio putem Instagram profila.

Na storiju je podijelio sliku sa svojom ženom, a u opisu dodao: "Gospodin i gospođa Popović", zbog čega su mnogi zaključili da je pjevačica uzela njegovo prezime.

Bonus video:

Pogledajte 01:09 Nikolija priznala da voli da popije: Pevačica zasijala na crvenom tepihu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(Kurir / MONDO)