Nikolija Jovanović je prvi put progovorila o tajnom vječanju i odnosu sa mamom Vesnom.
Beograd večeras vrvi od poznatih ličnosti koji poziraju na crvenom tepihu, a među njima pojavila se i Nikolija Jovanović, koja je prvi put progovorila o tajnom vječanju i odnosu sa mamom Vesnom.
Na samom početku Nikolija je priznala da je uzela Reljinu prezime, te da je uživala u danu kom se i papirološki obavezala na ljubav i brak.
Ovako je to izgledalo:
Vesna Zmijanac nije bila kod ćerke na vjenčanju: Nikolija šokirala otkrićem, evo da li je uzela Reljino prezime
Vesna nije bila na ćerkinom vjenčanju
Ono što je mnoge iznenadilo je svakako činjenica da Vesna Zmijanac nije prisustvovala tom danu, ipak Nikolija ne bi pravila senzaciju od te informacije, pa otkriva da majku nije pozvala iz razloga zato što je vjenčanje bilo potpuno tajno.
Nadovezala se i na Vesnino zdravlje, za koje ne može da kaže da je sjajno, ali da je trenutno dobro, iako varira iz dana u dan. Otkrila je i da će Vesna biti dio njenog koncerta. Poslušajte šta je još ispričala:
Relja se nakon vjenčanja oglasio putem Instagram profila.
Na storiju je podijelio sliku sa svojom ženom, a u opisu dodao: "Gospodin i gospođa Popović", zbog čega su mnogi zaključili da je pjevačica uzela njegovo prezime.
Bonus video:
(Kurir / MONDO)