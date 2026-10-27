Relja Popović otkriva detalje o svom vjenčanju sa Nikolijom Jovanović i planovima za muzičku karijeru.

Izvor: Instagram printscreen / stefancvija

Nakon što su u javnost dospjele vijesti da su Relja Popović i Nikolija Jovanović svoju dugogodišnju ljubav krunisali brakom, popularni reper prvi put je progovorio o vjenčanju! On je nakon spektakularnog nastupa u Lincu otvorio dušu i govorio o svom vjenčanju sa Nikolijom, ali i planovima za muuičku karijeru.

Iako važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, Relja i Nikolija godinama su svoju intimu čuvali daleko od očiju javnosti.

Zbog toga je vest o njihovom vjenčanju izazvala veliko interesovanje, a reper je sada prvi put prokomentarisao ovaj važan korak u njihovom odnosu.

Ovako su izgledali na vjenčanju:

Na pitanje kako je došlo do odluke o vjenčanju i da li je Nikolija naslućivala šta se sprema, Relja nije želio previše da zalazi u detalje, ističući da privatni život i dalje želi da sačuva za sebe.

"Neću ja mnogo o tome. I dalje je to privatna stvar, podijelili smo s ljudima onoliko koliko smo htjeli", poručio je pjevač.

Ipak, kada je upitan ko je pokrenuo inicijativu za vjenčanje, Relja je kratko i jasno odgovorio:

"Moja. Takav je red", rekao je kroz osmijeh.

Vidi opis Relja Popović progovorio o vjenčanju sa Nikolijom: Priznao ko je inicirao brak i zašto su sve uradili u tajnosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

"Ljubomora mi uopšte nije na listi briga"

S obzirom na to da su oboje uspješni i popularni izvođači, koji često nastupaju pred velikim brojem ljudi, jedno od pitanja odnosilo se i na ljubomoru, kao i na to kako reaguju u potencijalno neprijatnim situacijama tokom nastupa.

Relja je, međutim, otkrio da mu ljubomora ne predstavlja problem i da postoje mnogo važnije stvari o kojima razmišlja.

"Ima mnogo većih briga od ljubomore. Nije mi ljubomora uopšte na listi nekih briga. Tako da je ne osećam. Nemam uopšte taj osjećaj", iskren je bio reper.

Na pitanje da izdvoji poseban trenutak iz njihove ljubavne priče, Relja nije morao dugo da razmišlja.

"Taj poslednji, za njen rođendan i našu svadbu", odgovorio je, izdvojivši događaje koji su obeležili njihov privatni život.

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Tokom razgovora osvrnuo se i na reakcije publike na pjesme grupe Elitni odredi, koje su izazvale veliko oduševljenje tokom njegovog nastupa u Lincu. Budući da se pitanje o mogućem ponovnom okupljanju i saradnji često postavlja, Relja je ponovio svoj dosadašnji odgovor.

"To je vječno pitanje i vječito isti odgovor: nemam to trenutno u planu", poručio je.

A kada je riječ o muzici, pjevač je otkrio i vijest koju, kako kaže, do sada nije podijelio ni sa kim u javnosti.

"Sredinom novembra izlazi treća trilogija za ovu godinu, još tri pjesme sa kojima ću zatvoriti ovu godinu. Tri pjesme, tri spota. To nisam rekao nigdje do sada", otkrio je Relja.

Izvor: Kurir / MONDO