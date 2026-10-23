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Isplivali detalji vjenčanja Relje i Nikolije: Sve spremao u tajnosti, prvi ples zaigrali uz Dina Merlina

Isplivali detalji vjenčanja Relje i Nikolije: Sve spremao u tajnosti, prvi ples zaigrali uz Dina Merlina

Autor Marina Cvetković
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Nikolija Jovanović i Relja Popović vjenčali su se posle 12 godina veze, na intimnoj ceremoniji u Beogradu, u prisustvu najbližih.

Isplivali detalji vjenčanja Relje i Nikolije Izvor: Instagram printscreen / stefancvija

Muzičari Nikolija Jovanović i Relja Popović vjenčali su se nakon 12 godina ljubavi.

Iako su dugo živjeli u vanbračnoj zajednici, sad su odlučili da svoju vezu podignu na viši nivo i ozvaniče je pred zakonom. Relja je sve organizovao u tajnosti.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

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Relja i Nikolija venčanje
Izvor: Instagram/stefancvija
Izvor: Instagram/stefancvija

Veliki korak

Nikolija i Relja su se vjenčali u prisustvu najvoljenijih na intimnoj ceremoniji u Beogradu. Reper je bio u crnim pantalonama, sakou i majici, dok je Nikolija odabrala jednostavnu i elegantnu bijelu vjenčanicu. Lepe vijesti su podijelili na svojim Instagram profilima.

Kako mediji saznaju od osoba bliskim novopečenim mladencima, vjenčanje se odigralo baš na Nikolijin rođendan, 19. oktobra.

Slavljenica o iznenađenju koje joj je pripremio Relja u poznatom beogradskom restoranu nije ništa znala. Ipak, u jednom trenutku on je kleknuo na jedno koleno, izvukao prsten i postavio sudbonosno pitanje.

Pogledajte slike u galeriji:

Istinski iznenađena, Nikolija je odmah rekla "da", pa je rođendan već bio obilježen jednom od najljepših uspomena. Međutim, tu nije bio kraj ceremonije i iznenađenja za ovaj par, koji je kroz život uvek plovio svojim sopstvenim tempom, ne dopuštajući da iko drugi narušava njihov pažljivo izgrađen mir. Nikolija i Relja su odlučili da se vjenčaju na listu mjesta.

Dino Merlin za prvi ples

Okruženi najbližom porodicom i prijateljima, zvanično su stupili u brak, napravivši još jedan važan korak u svom dugogodišnjem partnerstvu i još jednom potvrdivši da biraju jedno drugo za sve što im život tek donosi. Veče je proteklo u najljepšoj mješavini smijeha i suza radosnica, uz slavlje i, naravno, sjajnu muziku. Najlepši trenuci za Relju, koji je osmislio ovo čarobno veče, i Nikoliju, kojoj je sve bilo iznenađenje, bili su upravo oni koje je nemoguće isplanirati.

Par je zaplesao uz pjesmu Dina Merlina "Školjka", što je bio prvi svadbeni ples.

Kumovi na vjenčanju bili su modni stilista Stefan Orlić s mladine strane i Đorđe Đordević, Reljin bliski prijatelj, muzički producent i tekstopisac koji je već godinama deo produkcijske kuće "Made in Balkan", i s Popovićem stvara najveće hitove još iz perioda Elitnih odreda.

Gospodin i gospođa Popović

Relja se nakon vjenčanja oglasio putem Instagram profila. Na storiju je podelio sliku sa svojom ženom, a u opisu dodao: "Gospodin i gospođa Popović", zbog čega su mnogi zaključili da je pjevačica uzela njegovo prezime.

Ponosni roditelji

Podsjetimo, Nikolija i Relja roditelji su dvoje djece, čiji identitet čuvaju od javnosti.

- Džaba sav uspjeh i novac - kad sedim negdje s nekom od ćerki i ljudi mi daju komentar kako su predivno vaspitane, kako je moja starija ćerka izuzetno duhovita, pametna, takve stvari me raduju - rekao je Relja jednom prilikom.

(Kurir / MONDO)   


Tagovi

vjenčanje Relja Popović Nikolija Jovanović

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